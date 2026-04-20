ダンスの日本プロリーグ・Dリーグの「LIFULL ALT-RHYTHM」が20日、公式サイトを更新。所属するメンバーのGOさんが不慮の事故により急逝したことを発表した。38歳だった。葬儀は遺族の意向により、近親者のみで執り行われることも知らせた。



【写真】プロダンサーとして活動していたGOさん

公式サイトでは文書を公開し、「この度、弊社が運営するプロダンスチーム『LIFULL ALT-RHYTHM（ライフル アルトリズム）』に所属するGOが休暇中における海外渡航先での不慮の事故により逝去いたしました」と発表した。「あまりに突然の訃報に、チームメンバー・スタッフ一同もいまだ現実を受け止めきれず深い悲しみに暮れております」と故人を悼んだ。



GOさんについて「唯一無二の感性と情熱で、LIFULL ALT-RHYTHMの支柱として多大なる貢献をしてくれました」と記し、「彼が奏でてきたリズムは、これからも私たちの心の中で鳴り止むことはありません」と想いを継承していくことも記した。最後には「ご遺族・チームメンバーの心中をお察しいただき、詳細に関する問い合わせや過度な詮索、SNS等での憶測による投稿等は厳にお控えいただきますようお願い申し上げます」と注意喚起した。



GOさんは1987年6月3日生まれ。大学卒業後に消防官として働いていたが、30歳を目前に退職し、本格的にダンサーとしてのキャリアをスタートさせたことがチームの公式サイトなどで明かされている。2023年シーズンから同チームに加入し、Dリーガーとして活躍していた。



（よろず～ニュース編集部）