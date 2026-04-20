俳優・仲野太賀主演のＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」の第１５話が１９日に放送され、世帯平均視聴率が１１・６％となったことが２０日、分かった。（数字は関東地区、ビデオリサーチ調べ）

初回は１３・５％でスタート。第２話は１２・２％、第３話は１２・９％。第４話は１３・１％。第５話は１２・５％。２月８日は衆院選の開票速報で放送休止し、２週ぶりの放送となった第６話は１１・８％。第７話１０・９％、第８話１２・１％。第９話１０・４％。第１０話１２・１％。第１１話１１・６％。第１２話１１・４％。第１３話１１・８％。第１４話は１２・２％。今回の個人視聴率は６・９％だった。

仲野が豊臣秀長（豊臣秀吉の弟）役で主演を務め、天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く夢と希望の下克上サクセスストーリー。

第１５話は「姉川大合戦」。信長（小栗旬）は朝倉・浅井に反撃するため、義昭（尾上右近）や家康（松下洸平）に援軍を要請。だが、内心では信長の失脚を願う彼らの動きは鈍い。一方、小一郎（仲野太賀）と藤吉郎（池松壮亮）は、市（宮粼あおい）を逃がすため時を稼ごうとするが、市の思いは長政（中島歩）とともにあり、策は実を結ばない。そんな中、信長は北近江へ進軍を開始。姉川を挟んで朝倉・浅井軍と対峙し、ついに両軍は対決の時を迎える…と展開した。

今回は秀長の重臣の一人となった武将・藤堂高虎が登場。初めは近江の大名・浅井長政に仕えるも、主君を変えて転々とする。現代では、お笑い芸人・ゆってぃ（本名・藤堂雄太）が藤堂高虎の末えいだとテレビ番組などで公表している。

今作で演じるのは、俳優の佳久創（かく・そう）。１９８０年代に中日でストッパーとして活躍した台湾出身の元プロ野球投手・郭源治さんの次男で、明大ラグビー部出身。俳優としてテレビ朝日系スーパー戦隊シリーズ「王様戦隊キングオージャー」、大河ドラマ「鎌倉殿の１３人」（弁慶役）などに出演している。

身長１８５センチの佳久にネットは「合戦中にやたらガタイと威勢のいい武者が転がりでてきたのだが、あれはもしやと思ったらやっぱし佳久創さんであった」「佳久創さんでっかくて大迫力で最高」「パッと見、プロレスラーかと思った（失礼）」「初登場からキャラ強すぎる」「イカツイ！」「お父様は郭源治さんって知ってびっくり」「猛者感がすごい」「藤堂高虎でっかくてよかったな〜と思ったら佳久創さんか！！！そりゃでっかいわ」「高身長武将が似合う」と注目した。