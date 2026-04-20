山田新が待望の新天地初ゴール！…独2部首位シャルケ相手に一矢報いるヘディング弾

プロイセン・ミュンスターに所属するFW山田新が新天地で待望の初ゴールを挙げた。



昨年7月に川崎フロンターレから4年契約でセルティックへ完全移籍した山田。ただ、スコットランドの名門では公式戦11試合出場ノーゴールと不本意な結果に。これを受け、今年1月末に2.ブンデスリーガ（ドイツ2部）のプロイセン・ミュンスターへ今季終了までのレンタル移籍で加入した。



心機一転を図った新天地でもここまで5試合ノーゴール。直近4試合では出場機会を得ることができずにいたが、19日に行われた2.ブンデスリーガ第30節では首位のシャルケを相手に待望の初ゴールを挙げた。



4点ビハインドの81分に投入された山田は直後の82分、カウンターの流れで右サイドのジャノ・ター・ホーストが上げたクロスにボックス中央で反応し、しっかりと首を振ってゴール左下隅のコースへ流し込んだ。



チームは敵地で1−4の完敗を喫したが、山田個人にとっては非常に大きいヨーロッパでの初ゴールとなった。