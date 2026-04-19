Mrs. GREEN APPLE、国立競技場より＜ゼンジン未到とイ/ミュータブル〜間奏編〜＞開幕
Mrs. GREEN APPLEのスタジアムツアー＜ゼンジン未到とイ/ミュータブル〜間奏編〜＞が昨日4月18日(土)、MUFGスタジアム(国立競技場)よりスタートした。ステージ上のメンバーと、晴れ渡った春空のもとに約7万人のJAM’SがMUFGスタジアムに集結した模様が速報写真として公開となった。
＜ゼンジン未到とイ/ミュータブル〜間奏編〜＞は、MUFGスタジアム(国立競技場)で4月と7月に計4日間、そして大阪・ヤンマースタジアム長居で5月に2日間開催するスタジアムツアーとなるもの。
MUFGスタジアム(国立競技場)での4日間開催は、嵐以来2組目。バンドとしては史上初の快挙であり、また、5月のヤンマースタジアム長居2公演と7月のMUFGスタジアム2公演はファンクラブ会員限定公演となり、これも史上初となる。
＜ゼンジン未到＞シリーズは、ミセスがインディーズ時代より前からライブハウス規模でおこなってきたツアーのシリーズとしてこれまでに7度開催、2024年夏の＜ゼンジン未到とヴェルトラウム〜銘銘編〜＞以来およそ2年ぶりの開催となった。
撮影◎田中聖太郎
◾️＜ゼンジン未到とイ/ミュータブル〜間奏編〜＞
特設サイト：https://mrsgreenapple.com/feature/zenjinmito_2026
4月18日(土) 東京・MUFGスタジアム(国立競技場)
open16:30 / start18:30
（問）SOGO TOKYO 03-3405-9999
4月19日(日) 東京・MUFGスタジアム(国立競技場)
open16:30 / start18:30
（問）SOGO TOKYO 03-3405-9999
5月4日(月/祝) 大阪・ヤンマースタジアム長居 ※FC限定公演
open16:00 / start18:00
（問）キョードーインフォメーション 0570-200-888
5月5日(火/祝) 大阪・ヤンマースタジアム長居 ※FC限定公演
open16:00 / start18:00
（問）キョードーインフォメーション 0570-200-888
7月4日(土) 東京・MUFGスタジアム(国立競技場) ※FC限定公演
open16:30 / start18:30
（問）SOGO TOKYO 03-3405-9999
7月5日(日) 東京・MUFGスタジアム(国立競技場) ※FC限定公演
open16:30 / start18:30
（問）SOGO TOKYO 03-3405-9999
▼チケット
・フロントエリア：20,000円(税込)
※アリーナ前方のエリアとなります。
※フロントエリアのお座席のみ「顔写真登録“あり”のチケット」での入場となり、入場される皆さま(申込者、同行者の方ともに)は事前の顔写真登録が必要になります。
・アリーナエリア：17,000円(税込)
・スタンドエリア：17,000円(税込)
・パノラマエリア：15,000円(税込)
※スタンドエリア上部の会場全体が見渡せるエリアとなります。
・着席指定エリア：17,000円(税込)
※着席指定は小さなお子さまや、コンサートを座ってご覧になりたい方の為のお席となります。公演中は立ち上がってのご観覧はできません。※４歳以上のお子様よりチケット必要／３歳以下のお子様はご入場できません(年齢はご来場の公演当日時点)。
※チケット料金はお一人様の価格となります。
※営利目的の転売禁止
◯枚数制限
・フロントエリア／アリーナエリア／スタンドエリア／パノラマエリア：お一人(1会員)様2枚まで
・着席指定エリア：お一人(1会員)様4枚まで
■Digital Single「風と町」
2026年4月13日(月)配信開始
配信リンク：https://lnk.to/MGA_kazetomachi
※NHK連続テレビ小説「風、薫る」主題歌
■Blu-ray / DVD『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN』／『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜』
2026年7月8日(水)2タイトル同時発売
▶『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN』
特設サイト：https://sp.universal-music.co.jp/mrsgreenapple/fjord/
予約リンク：https://lnk.to/MGA-fjord
▶『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜』
特設サイト：https://sp.universal-music.co.jp/mrsgreenapple/origin/
予約リンク：https://lnk.to/MGA-origin
❶【初回限定盤(2Blu-ray + GOODS)】
MGA MAGICAL 10 YEARS COMPLETE FILM BOX “FJORD” & “THE ORIGIN”
UPXH-29079 \25,300(税込) \23,000(税別)
❷【初回限定盤(4DVD + GOODS)】
MGA MAGICAL 10 YEARS COMPLETE FILM BOX “FJORD” & “THE ORIGIN”
UPBH-29110 \25,300(税込) \23,000(税別)
▼❶❷共通仕様
※LPサイズ スクエアフォトブック(40P)
※GOODS
・ぬいぐるみポーチ (ショルダー付) Inspired by “FJORD”
・アクリルスタンド (3種セット) feat. “FJORD”
・デコレーションシール Inspired by “FJORD”
・ステージマップ レジャーシート Inspired by “FJORD”
・ジェラートカップ ＆ スプーン Inspired by “THE ORIGIN”
※❶❷を確実に入手したい場合には4月12日(日)までの予約をお勧めいたします。
❸【通常盤(Blu-ray)】
MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN
UPXH-20155 \6,600(税込) \6,000(税別)
❹【通常盤(2DVD)】
MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN
UPBH-20349/50 \6,600(税込) \6,000(税別)
❺【通常盤(Blu-ray)】
MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜
UPXH-20156 \6,600(税込) \6,000(税別)
❻【通常盤(2DVD)】
MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜
UPBH-20351/2 \6,600(税込) \6,000(税別)
▼MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN 収録内容
2025年にデビュー10周年を迎えたMrs. GREEN APPLEは、同年７月26日(土)・27日(日)に史上最大規模のライブ＜MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜＞を開催。2日間で約10万人の観客を会場に動員し、2日目はWOWOWでの生中継のほか、計15の配信プラットフォームでの生配信、全国325館での映画館ライブビューイング、“みるハコ”でのカラオケビューイングも実施し、会場、そして配信とライブビューイングも含め2日間でトータル約35万人以上を熱狂させた。その “伝説”となった圧巻のステージパフォーマンスを完全収録したライブフィルム。さらにその日に至る約240日間に密着した、約60分のドキュメンタリー映像も収録。
01.コロンブス
02.ビターバカンス
03.フロリジナル
04.ANTENNA
05.クスシキ
06.アンゼンパイ
07.WaLL FloWeR
08.道徳と皿
09.Magic
10.Feeling
11.Variety
12.No.7
13.青と夏
14.どこかで日は昇る
15.Loneliness
16.breakfast
17.天国
18.ニュー・マイ・ノーマル
19.ダンスホール
20.ケセラセラ
21.ライラック
encore
en1.我逢人(がほうじん)
en2.StaRt
◯特典映像
Documentary - Episode 9 “MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN”
▼MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜 収録内容
Mrs. GREEN APPLE初のドキュメンタリー映画。主題歌「Variety」を書き下ろし、2025年７月26日(土)・27日(日)に開催した史上最大規模のライブ＜MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜＞で初めて観客に届けるまでの300日間に密着、日本の音楽シーンを牽引する彼らがこれまで見せることのなかった素顔や裏側を存分に知ることができるもの。映画本編内には収めることができなかった、本邦初公開、計45分の完全未公開映像も収録。
●チェーン別オリジナル特典
【初回限定盤】2Blu-ray + GOODS / 4DVD + GOODS
MGA MAGICAL 10 YEARS COMPLETE FILM BOX “FJORD” & “THE ORIGIN”
・UNIVERSAL MUSIC STORE／Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL STORE：タペストリー2種セット
・タワーレコード：クリアポーチ2種セット
・HMV：エコバッグ2種セット
・TSUTAYA：A4クリアファイル2種セット
・Amazon：ICカードステッカー2種セット
・楽天ブックス：スマホショルダー2種セット
・セブンネットショッピング：サコッシュ2種セット
・その他一般店：ポストカード2種セット
【通常盤】Blu-ray / 2DVD
MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN
・UNIVERSAL MUSIC STORE／Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL STORE：タペストリー(FJORD ver.)
・タワーレコード：クリアポーチ(FJORD ver.)
・HMV：エコバッグ(FJORD ver.)
・TSUTAYA：A4クリアファイル(FJORD ver.)
・Amazon：ICカードステッカー(FJORD ver.)
・楽天ブックス：スマホショルダー(FJORD ver.)
・セブンネットショッピング：サコッシュ(FJORD ver.)
・その他一般店：ポストカード(FJORD ver.)
【通常盤】Blu-ray / 2DVD
MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜
・UNIVERSAL MUSIC STORE／Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL STORE：タペストリー(THE ORIGIN ver.)
・タワーレコード：クリアポーチ(THE ORIGIN ver.)
・HMV：エコバッグ(THE ORIGIN ver.)
・TSUTAYA：A4クリアファイル(THE ORIGIN ver.)
・Amazon：ICカードステッカー(THE ORIGIN ver.)
・楽天ブックス：スマホショルダー(THE ORIGIN ver.)
・セブンネットショッピング：サコッシュ(THE ORIGIN ver.)
・その他一般店：ポストカード(THE ORIGIN ver.)
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