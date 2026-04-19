大阪・関西万博の公式キャラクター・ミャクミャクの写真集発売記念イベントが19日、東京・中央区の『EXPO2025 オフィシャルストア 丸善日本橋店』で開催され、ミャクミャクがファンと温かい交流を行いました。

ミャクミャクの1stグラビア写真集『I myaku you.』は沖縄で撮影。タイトルである『I myaku you.』には、“みんなの脈（鼓動）をドキドキ・ワクワクさせたい”という意味が込められているといいます。

ビーチでの姿や、街をのんびり楽しむ姿など、224ページに魅力が詰まった写真集に仕上がりました。

■“生ミャクミャク”に興奮 広島から来たという人も

イベントには、抽選で選ばれた約90人が参加。中には、広島から来たという人もいました。

参加者は、ミャクミャクから写真集とサイン入り色紙カードを直接手渡しされ、一緒に写真撮影。ハグをする人もいました。

お渡し会を取材すると、「ずっと大好き」と愛を伝える人や、「めっちゃ癒やされた」と笑顔を見せる人。

さらに、「万博盛り上げてくれてありがとう」、「万博楽しかったね」と感謝を伝える人や、「また東京にも遊びに来てね」と声をかける人など温かい交流が行われ、ミャクミャクは参加者が部屋を出るまで手を振って応えていました。