SixTONESがグループ結成日当日・5月1日発売の『anan』表紙に登場！6人6様の鍛え上げた二の腕を披露する圧倒的威力強火ビジュに

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SixTONESが、結成日当日にあたる5月1日に発売される『anan』2494号の表紙に登場。まさにアリーナツアーを爆走中の彼らの、ライブに関するこだわりや決意が垣間見える熱いインタビューに加え、忙しいなかでホッとひと息をつく癒し時間を表現したカジュアルスタイルのグラビアにも要注目だ。

■結成日と同日発売号での、貴重な6人勢揃いの釘付け必至のタンクトップ表紙が爆誕！

圧倒的なオーラと、誰ひとり置いていかない熱いパフォーマンスでファンを魅了するSixTONES。今回、ゴールデンウィークの合併特別号のなかで、“結成日と同日発売”という貴重な6周年イヤーの記念日表紙が実現。表紙となった一枚は、全員の鍛えられた二の腕が披露されているカット。「スタジアムツアーに向けて、絶賛トレーニング中」という、グループ間で筋トレトークに花が咲いている今、絶好のタイミングでメンバー全員がタンクトップのスタイリングを着こなし、その力強さが強調された表紙となった。そして、SixTONES のanan恒例？の表紙人文字は、今回は“E”を表現。立ち位置や、手を置く位置を何度も調整しながら息を合わせて撮影した一枚は、気迫を感じる仕上がりになっている。

6種の熱視線に、心を燃え上がらせること間違いなし。唯一無二のヤンチャさとカリスマ性が融合した、グループのオーラに圧倒されるロックなスター表紙をお見逃しなく。

■“覇王”そのものな無敵の集合カットに加え、ナチュラルでラフな素顔も必見

表紙カットに採用されたヤンチャスタイリングでは、全員タンクトップをベースにしたロックな着こなしを、カリスマ性と負けん気あふれる雰囲気で撮影。ソロカットでは、サングラスや革手袋を着用するなどライブに向けて気合いとムードを高めていくイメージで撮影。ファンを惹きつけてやまない、それぞれの個性が光る魅力が詰まった仕上がりに。特に、集合カットのスターオーラは圧巻。6人が揃いその場に佇むだけで、とんでもない絵力とパワーが放出されていき、“怖かっこいい”オーラが爆発。そのほか、全員がサングラスをかけた集合4カットなど、6人の魅力を余すところなく掲載している。誰も近づけない、他の追随を許さないカリスマみなぎるカットの数々は必見だ。

カジュアルな“癒されスタイル”撮影では、肩肘は張らないもののこだわりの感性を持つ男の子の部屋をイメージしたセットで、リラックスしながら組みカットを撮影。集合カットでも、本当に家でくつろいでいるかのように、ラフな状態で撮影が行われた。少しオフモードになった、柔らかい等身大の表情にも注目だ。

■グループの“武器”であるライブへの熱い想いを語ったインタビューも

ソロインタビューでは、これまでのライブで特に熱くなった瞬間や、自身が生で見たエンタメの中で忘れられない熱狂の瞬間などを聞いた。ジェシーと田中樹、京本大我と松村北斗、高地優吾（※「高」は、はしごだがか正式表記）と森本慎太郎の各バディでのセッションショットでは、相手がライブで輝いていると感じる瞬間について質問。そして座談会では、その場を掌握するようなSixTONESのライブの強みや、結成からこだわってきた“6人全員”でライブをつくることについての想いなどを深掘り。ファンの生の反応など双方向のコミュニケーションを大切にし、これまで極めてきたライブに対するそれぞれの言葉は必読。よりパワフルに、どこまでもかっこよさにこだわったライブを魅せ続けるSixTONESの熱を、ひしひしと感じられる内容になっている。

■まさに“熱狂の現場“！3月29日・横浜アリーナ公演のレポートも掲載

特集では、現在開催中のアリーナツアー『MILESixTONES』の3月29日の横浜アリーナでのライブレポートも掲載。ライブ時の圧巻の場面写真で、当日の高揚感と興奮に満ちた現場とステージの様子を記すと同時に、SixTONESのこれまでの軌跡と現在地を見つめる。2026年秋には3都市でのスタジアム公演も発表されている彼らの、ますますギアアップして熱を帯びる、これからのライブ＝ “熱狂の現場”にも大注目だ。

■anan2494号「熱狂の現場2026」特集内容

ステージ、アリーナ、スタジアム…眼前で体感することで心が躍り、熱狂へと導かれる。今号はいま人々の心を熱くするエンタメの現場に迫る「熱狂の現場 2026」特集。コント、演劇、漫才とシームレスな活躍が注目を集めるダウ90000の蓮見翔、舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』にカムバックする稲垣吾郎、バイラルヒットを機に脚光を浴びたORANGE RANGEなど、熱狂を生み出す現場からの熱い想いを聞いた。

またPodcast発の数々のイベントが話題になっているラジオ関西プロデューサーの神吉将也さんや、ユニットライブが注目を集める金魚番長とゼロカランのインタビューも。プロ野球・福岡ソフトバンクホークスからは松本裕樹投手、大津亮介投手、野村勇選手、柳町達選手、正木智也選手が登場。今シーズンに懸ける想いを聞いた。なお、スペシャルエディション版表紙は福岡ソフトバンクホークスの5選手となっており、スペシャルエディションのみに特別綴じ込み付録「福岡ソフトバンクホークスananオリジナルカード」が付属する。

※通常版とスペシャルエディション同日発売、特集内容は同一です。

■書籍情報

2026.05.01 ON SALE

『anan2494号』

(C)anan/マガジンハウス

■関連リンク

『anan』公式サイト

https://magazineworld.jp/anan/

SixTONES OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/42

https://www.sixtones.jp/