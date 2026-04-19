SUPER★DRAGON、ニューシングル「Call Me Asap / NUMBER」発売決定！煌びやかな空間に個性あふれる9人が佇む新アー写も公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

SUPER★DRAGONが、7月15日にメジャーデビュー後初となる両A面シングル「Call Me Asap / NUMBER」を発売することを発表した。この発表は、現在開催中の『SUPER★DRAGON LIVE TOUR 2026「Studio」』東京公演のMC中にサプライズで行われ、会場に詰めかけたファンからは大きな歓声が上がった。

■9月には恒例のファンイベント『DRA FES 2026』の開催も

「Call Me Asap / NUMBER」は、TVアニメ『ダイヤのA actII -Second Season-』のEDテーマ「NUMBER」を含む全3曲を収録予定。CDは通常盤2種の他、メンバーソロ盤9種の計11形態で発売される。さらに新アーティスト写真も公開された。煌びやかな空間の中でそれぞれの個性を活かした衣装を纏うメンバーたちが、シックかつレトロフューチャーな雰囲気を醸し出している。

また、同公演内では『DRA FES 2026』の開催も発表された。今年は8年ぶりとなる東阪2都市での開催が決定。9月24日にZepp Haneda(TOKYO)、グループ記念日である9月27日にはZepp Osaka Baysideにて、結成11周年の節目をファンとともに祝う。相次ぐサプライズ発表に、ファン（※通称：BLUE）のテンションは最高潮に達した。

現在開催中の『SUPER★DRAGON LIVE TOUR 2026「Studio」』は全公演ソールドアウト。さらに4月26日には沖縄で開催される『GIRLS GROOVE INNOVATION 2026』への出演も決定するなど、全国の大型イベントへの出演が続々と控えている。

結成10周年を経てなお、進化を止めないSUPER★DRAGON。楽曲からステージングまで、研ぎ澄まされた彼らの世界観から目が離せない。

■リリース情報

2026.07.15 ON SALE

SINGLE「Call Me Asap / NUMBER」

2026.04.05 ON SALE

DIGITAL SINGLE「NUMBER」

■関連リンク

SUPER★DRAGON OFFICIAL SITE

https://super-dragon.jp/

■【画像】SUPER★DRAGONのニューシングル発売が発表された際の模様