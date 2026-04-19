◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト―巨人（１９日・神宮）

巨人のエルビス・ルシアーノ投手が１―３の６回から３番手で登板。２回を投げ２安打無失点の投球を披露した。

６回、まずは先頭・岩田を二ゴロに打ち取って１アウト。赤羽には右前打を許したが、続く伊藤を右邪飛、武岡を二ゴロに仕留めて無失点で切り抜けた。

７回には長岡の左前打、味方の失策で２死一、二塁のピンチを招いたが、オスナを三ゴロに打ち取って追加点を許さなかった。

育成契約から開幕直前に支配下昇格を果たし、開幕２戦目から４試合連続無失点をマーク。１軍の外国人枠は「５」のため、キューバ代表としてＷＢＣに出場していたマルティネスと入れ替わる形で防御率０・００ながら３日に出場選手登録を外れていた。

ファーム合流後は先発調整を行っていたが、１７日に阿部監督が「６回とか早めのところで。またウィットリーか誰かを登録するときまで期間限定みたいな感じになるけど。どんどん投げさせたいから」と１軍昇格と中継ぎでの起用を明言していた。

試合前には「本当にチャンスをもらえてよかった。準備は万端なので、ベストを尽くしていきたい。どんなポジションであろうとも、大きなチャンスであることには変わりはない。言われたところで投げたいですし、自分にとっては大きなチャンス」と意気込んでいた。