◆パ・リーグ ソフトバンク１―２オリックス（１９日・みずほペイペイドーム）

ソフトバンク・松本晴投手が自己最長となる８回１／３で８５球を投じ、２失点と好投。しかしオリックス投手陣の前に１点のみに抑えられ、今季初黒星となった。

前回登板となった１２日の日本ハム戦（エスコン）では２回２／３を５失点で降板していたが、この日は力強い直球を主体にストライクゾーンで勝負を仕掛けた。４回２死で西川に中前打を許すまでは無安打。７回を６８球でまとめていたが、自己最長を更新する８回先頭で森友にソロ、９回１死二塁から西川に中前適時打を浴びて黒星を喫した。

試合後には「試合をつくれたのはよかったですけど、勝てる投球ができなかった」と悔しさをにじませた。９回に勝ち越し打を打たれた場面、捉えられたのは１ボールからの直球だった。「勝負を急いだというか。テンポ良くいっていてもう少し頭を使って投球できた部分があったなと思う」と回想。「また次、試合がつくれる投球ができるように。またこの１週間が大事だと思うので、練習したいです」。次は１人で投げきり、白星をつかんでみせる。