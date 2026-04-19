100均ですごいの見つけた！「ハンカチのように見せかけて実は…？」隠し上手な便利グッズ

セリアで発見したタオル地のポーチが便利すぎました。サニタリー用品も自然に持ち運べる隠し収納設計。他にもペットボトルの結露対策や小物整理にも活躍します。スモーキーカラーのシンプルなデザインで日常になじみやすく、洗濯OKの実用派。見た目と機能のギャップが面白い、セリアの注目アイテムです！

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商品情報

商品名：タオル地ポーチ スモーキーカラー

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：11.5×23.5cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4580844936056

ただのタオルじゃない！？セリアのアイデアグッズをチェック

先日セリアですごいアイテムを見つけました。それがこの『タオル地ポーチ スモーキーカラー』。

一見するとごく普通のミニタオルなのに、実は中に収納スペースを備えたカモフラージュ設計の便利グッズなんです。

端にファスナーが付いており、そこを開けると小物を入れられるポーチ構造。この、気づかれない収納という発想がとてもユニークで、まさに隠し上手なアイテムです。

カラーは2色展開で、今回GETしたのはグレー系。派手さを抑えた雰囲気で、バッグから取り出してスマートに使えるのも魅力です。

使い方いろいろ！セリアの『タオル地ポーチ スモーキーカラー』

活用シーンも幅広く、特に便利なのがサニタリーポーチとしての使い方。いかにもポーチを持ち歩いている印象を与えないため、周囲の目を気にせず自然に持ち運べるのは大きなメリットです。

また、タオル地ならではの吸水性を活かして、結露対策にも活躍。冷たいペットボトルやスリムボトルを入れておけば、バッグの中が濡れるのを防いでくれます。

ただ、底マチはないため自立はしません。ボトル類を入れる場合は、バッグの中で横置きできるタイプが◎

さらに、歯ブラシセットや充電ケーブルなど、細々としたアイテムをまとめる収納ポーチとしても優秀。旅行や外出時のちょい収納にもちょうどいいサイズ感です。

コンパクトながら実用性は十分で、厚みのあるものを詰め込みすぎなければスッキリ収まります。

今回はセリアの『タオル地ポーチ スモーキーカラー』をご紹介しました。

洗濯可能なので、清潔に保てるのも嬉しいポイント。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。