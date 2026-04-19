100均ですごいの見つけた！「ハンカチのように見せかけて実は…？」隠し上手な便利グッズ
商品情報
商品名：タオル地ポーチ スモーキーカラー
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：11.5×23.5cm
販売ショップ：セリア
JANコード：4580844936056
ただのタオルじゃない！？セリアのアイデアグッズをチェック
先日セリアですごいアイテムを見つけました。それがこの『タオル地ポーチ スモーキーカラー』。
一見するとごく普通のミニタオルなのに、実は中に収納スペースを備えたカモフラージュ設計の便利グッズなんです。
端にファスナーが付いており、そこを開けると小物を入れられるポーチ構造。この、気づかれない収納という発想がとてもユニークで、まさに隠し上手なアイテムです。
カラーは2色展開で、今回GETしたのはグレー系。派手さを抑えた雰囲気で、バッグから取り出してスマートに使えるのも魅力です。
使い方いろいろ！セリアの『タオル地ポーチ スモーキーカラー』
活用シーンも幅広く、特に便利なのがサニタリーポーチとしての使い方。いかにもポーチを持ち歩いている印象を与えないため、周囲の目を気にせず自然に持ち運べるのは大きなメリットです。
また、タオル地ならではの吸水性を活かして、結露対策にも活躍。冷たいペットボトルやスリムボトルを入れておけば、バッグの中が濡れるのを防いでくれます。
ただ、底マチはないため自立はしません。ボトル類を入れる場合は、バッグの中で横置きできるタイプが◎
さらに、歯ブラシセットや充電ケーブルなど、細々としたアイテムをまとめる収納ポーチとしても優秀。旅行や外出時のちょい収納にもちょうどいいサイズ感です。
コンパクトながら実用性は十分で、厚みのあるものを詰め込みすぎなければスッキリ収まります。
今回はセリアの『タオル地ポーチ スモーキーカラー』をご紹介しました。
洗濯可能なので、清潔に保てるのも嬉しいポイント。気になった方はぜひチェックしてみてください！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。