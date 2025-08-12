お笑いコンビ「ずん」の飯尾和樹（57）が18日に放送されたフジテレビ系「さんまのお笑い向上委員会」（土曜後11・10）に出演。妻へ心からの感謝を伝えた際に返ってきた、あまりに衝撃的な「カウンター」を明かした。

今回のゲストは、昨年12月の「女芸人No.1決定戦 THE W」で見事優勝を果たしたお笑いコンビ「ニッチェ」。近藤くみが、優勝後に夫から1週間も「おめでとう」と祝福され続けたという心温まるエピソードを披露した。

この流れから妻や夫へ日頃から感謝の言葉を伝えているのかといった話題に。飯尾は、自身も妻に対して「助かっています」と言葉をかけるようにしていると明かした。しかし、妻からは「全然返ってこないけど」と自虐的に語り、スタジオの笑いを誘った。

さらに先日、帰宅途中に雨が降り出して「洗濯物!」と急いで帰った際、一足先に帰っていた妻が雨にぬれながら取り込んでいたという。この姿に「ジーンときちゃって」と胸に来るものがあり、妻へ「いつもお疲れ様です!」と感謝を込めて伝えた。

すると妻からは、間髪入れずに「お前にな」という予想外の強烈な一言が飛んできた。飯尾は「俺に疲れてるんだ…と思って」とショックを受けながら「代わる!」と洗濯物を取り込んだことを明かしてスタジオの笑いを誘った。