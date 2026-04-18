【松本怜生】好きなタイプや理想のデートは？気になる“恋愛トーク”を告白♡

数々の話題作に出演している俳優・松本怜生さんがRayに登場。今回は、気になる素顔を恋愛面から深掘りします。好きなタイプや、理想のデートなどを細かく聞いちゃいました♡ 美しすぎる顔立ちとユーモアあふれる内面のギャップに、沼ること間違いなし！

愛すべき、松本怜生の日常。 美しすぎる顔立ちで、一瞬近寄りがたいと思わせて......実際に近づくとユーモアがあり、キュート。 そんなツンデレ猫系男子・松本怜生さんの気になる素顔を恋愛面からいざ、フカボリ♡

Question 好きなタイプと聞いて思い浮かぶのはどんなコですか？ 「自立していて、あまりわがままを言わないコ！髪はロングでもショートでもどっちでもいいんですけど、ストレートが好きです。 あと……なんだろう。すごいカッコいいコにも憧れます。だからファッションでもレザーやロングコートを着ているコって素敵だなと思いますね」 レザージャケット 143,000円／ARMA（ノウン）ロングスリーブTシャツ 27,500円／mocT（ユナイトナイン）パンツ 39,600円／Tangent ブーツ 24,990円／ZARA（ザラ）

Question 理想のデートを教えてください♡ 「自然のなかでデートするのが理想なので、まずはすっごいきれいな朝日が見える場所に行きたいです。朝早くて眠いんだけど『楽しみだね』って言ってくれるとうれしいですね（笑）。 そのあと、動物と触れあえる場所に行って、夜は旅館で浴衣を着て卓球しちゃって！！『負けたほうがおごりな！』とか言ってみたいです（笑）」

Question ついつい惹かれる女のコの仕草は？ 「店員さんとかに対しての態度がいいコかな。僕があまり人の目を見るのが得意じゃないので、ちゃんと目を見て『ありがとうございます』ってお礼を言っているコを見るといいなぁと思うし、惹かれますね」

大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK） 毎週日曜20時〜NHK総合ほかにて放送中 舞台は、戦国時代のど真んなか。豊臣秀長（仲野太賀）を主人公に、強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡を描いた、夢と希望の下剋上サクセスストーリー。 松本さんは、のちの天下人・豊臣秀吉（池松壮亮）の忠実な家臣・石田三成役を熱演。 PROFILE 松本怜生 まつもと・れお●2000年4月27日生まれ、愛媛県出身。2022年に俳優デビュー、その後数々の話題作に出演。 2024年のNHK連続テレビ小説『おむすび』の風見先輩役で脚光を浴び、現在放送中の大河ドラマ『豊臣兄弟！』ではオーディションで石田三成役に選ばれ、大河ドラマ初出演を果たす。 撮影／藤原宏（Pygmy Company）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／Hikaru Mochizuki 取材・文／アンドウヨーコ

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海