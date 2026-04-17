LUNA SEAが17日、の公式サイトで、5月29日に新シングル「FOREVER」を発売することを発表した。

発表では「前作『Make a vow』より6年ぶりとなる新曲 2026年5月29日発売決定！ New Single『FOREVER』」と発表。新曲「FOREVER」への思いや、2月に亡くなったドラムの真矢さんへの思いを、メンバーそれぞれが語った動画を公開した。

ボーカルRYUICHIは「音楽ってやっぱり永遠なんだよね、ああ、自分の歌が永遠に近づこうとしてるのかな。真矢くんは旅立っていきましたが、でも、魂はここにあるというか」。ベースJは「歩みを止めないでほしいって真矢くんから伝えられた時に、いろんな意味をその言葉は持っているなというのを俺自身が感じていて。旅をしているような感覚でもあったし、できあがっていく中で真矢くんのドラムも入っていて、彼自身もこのドラムのテイクをすごく気に入ってくれて。作者として、しっかりと最高の曲に仕上げなきゃなって。それがLUNA SEAにとっての『FOREVER』なんだよね」

ギタリストSUGIZOは「この今の世界では永遠はあり得ない。けど魂レベル、精神レベルでは、永遠が存在すると思う」。

ギタリストINORANは「誰かのために生きていく、生きていくこと。それは僕はやっぱり真矢くんのためだと思うし、今はね。運命っていうものを受け入れる、受け入れないとかではなくて、僕らはね風を起こさなきゃいけないし、起こしたいし、それが約束だと思うし」と、メンバーそれぞれが語った。