550円以下でこのクオリティ！？【3COINS】売り切れ前に欲しい♡「優秀コスメ」

【3COINS（スリーコインズ）】の美容ラインから、手頃な価格帯でありながら毎日のメイクを格上げしてくれそうな、魅力的なコスメが多数登場しています。トレンドを押さえたカラー展開や、使い勝手の良さで、日々のメイクをさらに楽しくしてくれそう。今回は、毎日のポーチに加えてみたくなるような、550円以下のアイテムをご紹介します。

ぷっくりツヤ感が魅力のリッププランパー

【3COINS】「とろ蜜プランパー ／and us」\550（税込）

ここ最近注目度上昇中のリッププランパー。カラーは、深みのある「01 WINE」、くすみ系の「02 ROSE」、血色感を添える「03 FIG」、肌なじみの良い「04 PEACH」と「05 TEA」、抜け感ただよう「06 NUDE」の全6色展開です。公式サイトによると「ピリつき感を抑えた使い心地」とのことなので、普段のメイクにも取り入れやすそうです。

質感の違いを楽しめるアイシャドウ

【3COINS】「6色アイシャドウパレット／ and us」\550（税込）

こちらのアイシャドウパレットは4種類の展開。ひとつのパレットに、ツヤ・グリッター・マットといった異なる質感が詰め込まれており、淡色で使ったりグラデーションに仕上げたりと組み合わせ次第で目元に自然な奥行きを演出できそうです。

肌悩みに合わせて選べるコンシーラー

【3COINS】「コンシーラーパレット／ and us」\550（税込）

トレンドの多色コンシーラーパレットも、スリコに登場！ 立体感を演出する「01 EFFECT」と、肌色を整える「02 COVER」の2種類が用意されています。筆者も試したところ、クリームタイプで肌に密着しやすく、塗布後はさらりとした質感になるため、自然なベースメイクに仕上がりました。気になる部分に合わせて色をうまく使い分けることで、より美しい肌印象へと導いてくれそうです。

眉メイクを格上げする2WAYアイテム

【3COINS】「2WAYエッジブロウマスカラ／ and us」\330（税込）

2WAY仕様のアイブロウアイテムは、「01 ASH BROWN」「02 PINK BROWN」「03 LIGHT BROWN」の3色展開。コンシーラーで眉の輪郭をすっきりと見せた後、マスカラで毛流れに沿って色を乗せることで、ふんわりとした抜け感のある眉に◎ これ1本あれば、手軽に立体的なアイブロウメイクを楽しめるはず。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里