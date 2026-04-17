タレントの鈴木蘭々（50）が17日、自身のインスタグラムを更新。ガチャピン、ムックとの3ショットを披露し、注目を集めている。

「『みんなのポンキッキーズ展 P-kies for Everyone』が4月17日PARCO MUSEUM TOKYOではーじまーるよー」と懐かしい言い回しで書き始めた鈴木。「いち早く足を運ばせて頂きました〜」と報告した。

「かつての職場スーツの前にて（笑）」とウサギの着ぐるみとの自撮りを公開。ガチャピンとムックとの3ショットも披露し、「安定のスリーショット（笑）」とつづった。

鈴木はフジテレビ系の子供番組「ポンキッキーズ」で安室奈美恵さんとユニット「シスターラビッツ」を組んで出演し、大ブレークした。

「子供番組としては昔からオシャレな感じがあったけど、若いクリエイター達の感性によってより新しい解釈というか世界観が広がっていてる印象を受けました。素敵だね」とイベントの感想をつづった。

フォロワーからは「やべー青春」「懐かしい」「娘といつも見ていました」「ポンキッキーズ最高」「伝説」などの声が寄せられた。