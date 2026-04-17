お笑いコンビ「ナインティナイン」矢部浩之の妻で、元ＴＢＳでフリーの青木裕子アナウンサーが、長男の小学校卒業式を報告した。

１７日までにインスタグラムで「長男が小学校を卒業しました」と明かし、「６年ってあっという間ですね。楽しい楽しい６年間でした」としみじみ。

「卒業式の後は、スーツのままのママ友たちが我が家に寄ってくれてサクッと乾杯。役員仕事を労ってもらいました（終わらなかった後片付けも手伝ってもらいつつ）長男のおかげで出会えた大好きなみんなです」とグラスを合わせる写真をアップした。

「卒業式には、思いを込めたジュエリーたちを。長男が生まれた時に夫がくれた一粒ダイヤのピアスと、昔々に父からもらったリングをつけていきました」とコーデに合わせたアクセサリーも紹介。「ダイヤのピアスは、くれた本人はすっかり忘れていましたが」と矢部の反応を明かしつつ、「節目節目で、孫に会ったことのない父のことも思い出します。立派に育ちましたよーって今度報告しに行こう」とつづった。

この投稿にはフォロワーから「おめでとう御座います」「お疲れ様です」との声が寄せられている。

青木アナは慶大在学中に「ミス慶応」に輝き、２００５年にＴＢＳ入社。１２年末に退社後、１３年３月に矢部と結婚し、２人の息子が誕生した。身長１７４センチでモデルとしても活躍している。