【京都国際マンガ・アニメフェア2026】 開催期間：9月19日・20日 予定 メイン会場 みやこめっせ・ロームシアター京都：9時～17時 ※20日は16時まで 第2会場 京都国際マンガミュージアム：10時～19時 ※入場は終了の30分前まで

京都国際マンガ・アニメフェア実行委員会と京都市は、「京都国際マンガ・アニメフェア（京まふ）2026」を9月19日・20日にみやこめっせ（京都市勧業館）、ロームシアター京都、京都国際マンガミュージアム等にて開催することを発表した。

「京まふ」は、世界的な文化都市・京都に日本国内・世界中のアニメファンが集う、西日本最大級のマンガ・アニメ・ゲームの祭典。「コンテンツを活かした新産業の創出・成長」や「クリエイティブ人材の創出・育成・定着」、「世界的な文化都市としてのブランド力向上」、「若者層をはじめとした観光客の掘り起こし」など、京都を中心とした関西圏のコンテンツ産業振興を目的に2012年からスタートした総合見本市で、今回で記念すべき15回目の開催となる。

昨年の開催では、66の企業・団体が出展し、大きな賑わいを見せた。今年の開催では、15回目を記念した特別施策も準備中とのこと。イベントの詳細は、内容が確定次第、順次発表される。

また、本日より、ブース・ステージの出展者募集を開始した。

京都国際マンガ・アニメフェア2026（京まふ）

開催期間：9月19日・20日 予定

メイン会場 みやこめっせ・ロームシアター京都：9時～17時 ※20日は16時まで

第2会場 京都国際マンガミュージアム：10時～19時

※入場は終了の30分前まで

□「京都国際マンガ・アニメフェア 2026」公式サイト

メインビジュアルを公開！

京都市の広報キャラクター「京乃つかさ」と京都市交通局 地下鉄・市バス応援キャラクターの「太秦萌」を起用したメインビジュアルを公開。「京まふクリエイターズコンテスト 2025_U25 ～架空小説挿絵大賞～」で最優秀賞に選ばれた芽護こうせい氏が手がけている。

また、本メインビジュアルを使用したオリジナルグッズの販売も予定されている。

【作者コメント】

「京まふ 2026」メインビジュアルを担当させていただきました、芽護こうせいです。

記念すべき第15回となる本イベントにて、イラストで参加させていただけることを大変光栄に思っております。アニバーサリーの華やかな雰囲気をより一層引き立てられるよう、煌びやかなお祭りのイメージで制作いたしました。本ビジュアルが京まふに彩りを添えられましたら幸いです。

□芽護こうせい氏のpixiv

「京まふ 2026」おこしやす大使は、梶裕貴さん・上坂すみれさんに決定！

【梶裕貴さん 就任コメント】

2018年以来、8年ぶり2度目の「おこしやす大使」に拝命いただきました、声優の梶裕貴です！

私の大好きな京都でのアニメフェス、ただでさえ嬉しいのにも関わらず、大使とあっては、全身全霊で盛り上げるしかございません！ 旬のアニメ、話題の作品、長期シリーズなどを中心に、幅広く手堅く、その面白さをお届けいたします！ 日本の誇りである、京都とアニメ。お隣さんと語り合うような親密さを大切にしつつ、世界中の方々に魅力が伝わるようなコミュニケーション法でもって、その任務を全うしたいと思っております！

今年の夏は「京まふ」で決まり！ 皆様、楽しみにお待ちくださいませ！！

【梶裕貴さん プロフィール】

2004年に声優デビュー。

主な出演作は「進撃の巨人」エレン・イェーガー、「MAO」摩緒、「名探偵プリキュア！」ジェット先輩、「僕のヒーローアカデミア」轟焦凍、「ハイキュー!!」孤爪研磨、「悪魔くん」悪魔くん/埋れ木一郎、「七つの大罪」メリオダスなど。声優20周年を記念してAI音声合成プロジェクト【そよぎフラクタル】を発足。

【上坂すみれさん 就任コメント】

この度「京まふ 2026」おこしやす大使に任命されました、上坂すみれです！

京都には、声優になって以降「京まふ」をはじめいろいろな機会で来させていただき、その度に「京都にもっともっと来たい～っ！」と思っておりました。街並みにはいたるところに物語があり、親しみやすさと非日常が混在し、しかもご飯もお酒もおいしくて、魅力がいっぱいの、京都～っ！

みなさまと一緒に、「京まふ 2026」をめいっぱい楽しみたいと思いますっ！

【上坂すみれさん プロフィール】

2011年に声優デビュー。

主な出演作は「うる星やつら」ラム役、「時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん」アリサ・ミハイロヴナ・九条（アーリャ）役、「機動警察パトレイバーEZY」久我十和役、「春夏秋冬代行者」葉桜瑠璃役など。

「京まふ 2026」4月17日より出展者募集開始！

「京まふ」では、マンガ・アニメ・ゲーム業界に関わる企業・団体の出展を募集している。作品や商品のPR、グッズ販売などを対象としている。

【出展資格】

申込期間：4月17日～5月29日

・マンガ、アニメ、ゲーム等のコンテンツ関連企業

・コンテンツ人材の育成に関連する企業・大学・専門学校等

※出展規定など詳細は下記URLからご確認ください。

□「京まふ 2026」出展案内のページ

みやこめっせ・ロームシアター京都 展開内容

メイン会場である「みやこめっせ」及び「ロームシアター京都」では、出展ブースや、人気声優によるステージイベント、人気作品とコラボしたドリンク・フードが楽しめるキャラカフェなど、様々な企画が展開される。また、「伝統工芸体験工房」や、京まふオリジナルグッズをはじめ、様々な種類のアイテムを販売する京まふショップ、コスプレでの撮影を楽しめるエリアなど、京まふならではの企画が用意されている。

左から、出展ブース、ステージ、キャラカフェエリアの様子

左から、伝統工芸体験工房、京まふショップ、コスプレエリアの様子

「京まふ 2026」開催概要

催事名称：京都国際マンガ・アニメフェア 2026

略称：京まふ（KYOMAF＝KYOTO INTERNATIONAL MANGA ANIME FAIRの略）

会場： みやこめっせ（メイン会場） 京都市左京区岡崎成勝寺町 9-1

ロームシアター京都（メイン会場） 京都市左京区岡崎最勝寺町 13

京都国際マンガミュージアム(第2会場) 京都市中京区烏丸通御池上ル（元龍池小学校）

会期：9月19日・20日

入場券：7月中旬より販売開始予定

主催：京都国際マンガ・アニメフェア実行委員会、京都市

共催：KYOTO CMEX実行委員会、京都国際マンガミュージアム

京都コンピュータ学院・京都情報大学院大学

協力：「伝統産業の日」実行委員会、京都伝統産業ミュージアム

Illustration by 芽護こうせい

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