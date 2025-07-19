【2026W杯北中米大会 最高の景色を見に行こう】セリエA・パルマの日本代表GK鈴木彩艶（23）はいかにして世界から注目を浴びる守護神に成長したのか。浦和で小学生時代からトップチームまで指導を続けた工藤輝央氏（46＝現WEリーグ三菱重工浦和スポーツダイレクター）は長期的な視野で選択する力と時間管理能力の高さが際立っていたと証言。当時のエピソードとともに原点に迫る。（木本 新也）

浦和とプロ契約した高校2年時。複数メーカーが競合した用具契約の交渉で、鈴木彩は現在もサポートを受けるアディダス社を選択した。より好条件のオファーもあったが、ビジョンに共感。自ら契約条件の修正も提案し、実績のない1、2年目の減額を希望したという。工藤氏は「まだ経験のあまりない高校生なら金額の高いところを選ぶことが多いのではないかと思います。でも彩艶はビジョンを大切にした。プロの世界は選択の連続。目先にとらわれず長い目で考えられるから、ここまで成長できたと思う」と目を細める。

所属クラブの選択もしかり。浦和からシントトロイデンに移籍した23年夏はマンチェスターUからもオファーが届いたが、断った。少年時代からの夢であるプレミアリーグを蹴って出場機会を優先。昨夏も複数のプレミアクラブから獲得を打診されたが、パルマに残留した。工藤氏は「W杯前に移籍するリスクを考えた決断だと思う。僕も“パルマは守勢の時間も長く、GKにたくさんボールが来る。継続した出場ができれば経験値を増やせるクラブ”と話しました」と振り返る。

浦和は鈴木彩が小学5年になるタイミングで小学5、6年対象のジュニアを発足。将来性を買い、6年生ではない鈴木彩を正GKに抜てきした。練習場はトップチームと同じ大原サッカー場。GK西川周作から「早くトップチームで一緒にやろう」と声をかけられ、ドイツ移籍直前のMF原口元気には練習相手としてシュートを打ってもらった。