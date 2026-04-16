飼い主さんが来客用のマットを出すと、すかさずペキニーズさんが…。来客の度に訪れるという『謎の癒し時間』が面白くも可愛すぎる光景が話題になっているのです。

「もてなされたい」の声が殺到したその微笑ましい光景は、記事執筆時点で47万回を超えて表示されており、2万件のいいねが寄せられました。

【写真：来客用のマットを出したら、犬が上で眠ってしまい…起こしたくなくなる『尊い表情』】

来客用のマットを出すと、すかさず犬が…

Xアカウント『@The_Mucho_World』に投稿されたのは、ペキニーズ「ムーチョ」くんのお姿。

この日、ムーチョくんのお家に訪問者が来たのだそう。飼い主さんは、来客用のマットを出してくつろいでもらおうとしたようですが…。

その場所はすぐさま、ムーチョくんの念入りなチェックが入ることになったのだといいます。

『来客との謎の時間』がおもしろ可愛いと話題

きっと素敵な肌触りなのであろう、青色のマットの上に無防備に寝転がり、その使い心地の良さと安全性を証明してみせたというムーチョくん。

飼い主さん曰く、チャームポイントのひとつでもあるピンクの舌も放り出されたまま、全力で寛ぐお手本を見せてくれていたというムーチョくんのお姿を来客と共に一旦眺める、拝む、愛でる…というあまりにも素晴らしい時間が流れたのだそう。

ムーチョくんが見せた最高のおもてなし光景は、多くの人々をほっこり和ませると同時に数え切れないほどの羨望の声が寄せられることとなったのでした。

この投稿には「ムーチョちゃんにザブトンを温めてもらいたい人生だった」「厳しい審査が入るんですね」「愛おしい」「草履を温めて出世した偉人がいたような」「二人で無言で眺めてる時間、謎の癒し空間すぎる」などのコメントが寄せられています。

いつも舌が出てていいぜ！大人気のペキニーズさん

2020年11月23日生まれのムーチョくんは、甘えん坊でちょっぴりやんちゃ。臆病な一面もありながら、マイペースかつとってもフレンドリーで『番犬適性』なるものは可愛さと引き換えに捨ててきた男の子。

いつも出たままになっているピンクの舌もチャームポイントのひとつで、飼い主さんに向ける笑顔はあまりにも愛くるしいですよ。

ペキニーズの魅力、たくさんの癒しを発信し続けてくれているムーチョくんのお姿はXの投稿からチェックすることができます。

写真・動画提供：Xアカウント「@The_Mucho_World」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。