ロックバンド「ＬＩＮＤＢＥＲＧ」のボーカル・渡瀬マキ（５７）が、夫でギターの平川達也との夫婦ショットを披露した。

渡瀬は１６日までに自身のインスタグラムを更新し、「本日達也さんとテレビ収録のお仕事でした」とハートマークを添えて報告。金髪の平川との２ショットをアップした。

「そしてそして鳥羽中央中学校の開校式が行われて無事に校歌が歌われたと動画が送られてきました」と自身が作詞・作曲を手がけた校歌がお披露目されたことも伝え、「子供達の元気な声によって命が吹き込まれました 感激です 感動です 関係者の皆様ありがとうございました」と感謝。ニッコリ笑顔の渡瀬にフォロワーから「きちゃんのヘアースタイルいい感じー」との声が上がっていた。

「ＬＩＮＤＢＥＲＧ」は１９８８年、元アイドルだった渡瀬と、バックバンドのメンバーだった平川達也、平川の音楽仲間だった川添智久、小柳昌法で結成。９０年「今すぐＫｉｓｓ Ｍｅ」、９２年「恋をしようよＹｅａｈ！ Ｙｅａｈ！」が大ヒット。２４年１２月にＴＢＳ系「ラヴィット！」（月〜金曜・午前８時）で生ライブを披露した際は「かわいすぎ」「キラッキラしててスタイル良くてアイドルみたい」「いくつになってもかわいい」と渡瀬の若々しい近影が話題になった。