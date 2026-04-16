【W杯回顧録】第15回大会（1994年）｜「もう足に力が残っていなかった」PK戦に泣いたR・バッジョ。日本の“ドーハの悲劇”にマラドーナ追放、ブラジルが24年ぶりの頂点に

【W杯回顧録】第15回大会（1994年）｜「もう足に力が残っていなかった」PK戦に泣いたR・バッジョ。日本の“ドーハの悲劇”にマラドーナ追放、ブラジルが24年ぶりの頂点に