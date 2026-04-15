新潟県長岡市の信濃川の中洲で4月9日、女性の遺体が見つかっていましたが、司法解剖の結果、今年1月から行方が分からなくなっていた十日町市の樋口まりんさんだったことが判明しました。樋口さんが行方不明になった自宅からは直線距離で28kmほど離れていました。

【リポート】

「長岡市の信濃川の中洲で1人の女性の遺体が見つかりました」



【リポート】

「草が絡みつくなど流れ着いたような状態で見つかったということです」



4月9日、長岡市釜ケ島の信濃川の中洲で石拾いをしていた男性から「信濃川の右岸に遺体が漂着している」と警察に通報がありました。



警察が司法解剖を行った結果、遺体は今年1月26日から行方が分からなくなっていた十日町市の当時中学3年生だった樋口まりんさんであることが判明しました。



自宅で家族と過ごし、リビングを離れてから行方が分からなくなった樋口さん。



樋口さんがいなくなったことに気づいた家族がすぐに捜索を行い、警察にも通報。



警察には4月14日までに180件ほどの情報が寄せられていましたが、行方は分からないままでした。



2カ月以上がたち、遺体が見つかったのは樋口さんの自宅からは直線距離で約28km離れた長岡市の信濃川の中洲。



死後数カ月がたち、溺死とみられています。



遺体に目立った外傷はなく、警察は樋口さんが何らかの理由で落したとみて死亡した経緯について調べています。