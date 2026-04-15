映画『SUPER BEAVER LIVE ＆ DOCUMENTARY -現在地-』アリーナ最前列を超える臨場感を予感させる本予告映像公開

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映画『SUPER BEAVER LIVE ＆ DOCUMENTARY -現在地-』が、5月22日に公開。このたび、映画館だからこそ体感＆目撃できるSUPER BEAVERの新境地となるライブ体験の大迫力と、彼らを取り巻くアーティスト・俳優陣の貴重な証言、そして密着カメラが映し出したメンバーたちの素顔、衝撃的な本音と葛藤の一端も詰め込まれた、待望の本予告映像が解禁となった

■「最高の音楽を、俺たちが、俺たちで作りましょう」

10代から苦楽を共に乗り越えてきた、渋谷龍太（Vo）、柳沢亮太（Gu）、上杉研太（Ba）、藤原”37才”広明（Dr）からなるロックバンドSUPER BEAVER。2005年の結成から20年、一度はメジャーを離れる挫折を味わいながらも這い上がり、今、日本の音楽シーンで最も熱い視線を集める快進撃を続けている。

「最高の音楽を、俺たちが、俺たちで作りましょう」。

そんな渋谷の言葉とともに、スタンドを埋め尽くす大観衆が熱狂するライブ映像から幕を開ける本予告。聴く者の背中を力強く押す人気曲「突破口」に乗せ、感情むき出しで心を震わすパフォーマンスが映し出され、目も胸も一気に釘付けに。映画だからこそ味わえる、アリーナ最前列を超える臨場感を予感させてくれる。

その後は一転、渋谷の咆哮にも似た「愛してる」から真っすぐな想いが溢れ出す「アイラヴユー」が響き渡るなか、20年間という月日の重みとその先で今もなおバンドを続ける尊さ、華やかなライブステージでの人間味と優しさに溢れたMC、命を削るように音楽と向き合い、厳しい言葉も飛び交う緊迫の舞台裏までもが克明に捉えられている。

さらに、SUPER BEAVERの音楽を愛し、その歩みを間近で見守ってきた豪華アーティスト・俳優陣が、本作がドキュメンタリーとして追うテーマ「SUPER BEAVERは変わったのか、変わっていないのか」をそれぞれの視点から語るコメントの一部も収録。

UVERworldのTAKUYA∞（Vo）、10-FEETのTAKUMA（Vo/Gu）といった若き頃からライブシーンを共にする戦友たちをはじめ、SUPER BEAVERが映画『東京リベンジャーズ』シリーズの主題歌を担当したことをきっかけに親交を築いてきた山田裕貴や北村匠海が真摯に語る表情からも、彼らがいかに信頼され、人々の心をつかんで離さない存在として飛躍を続けている理由と、その真髄がひも解かれるための重要なピースであることが窺える。

結成から間もないライブハウス時代の映像とステージに立つ現在の姿もリンクし、彼らが“あなた”と出会うまでに歩んできた道のりを垣間見ることができる、胸を熱くする仕上がりだ。

全国公開まで約1ヵ月、本作のムビチケ前売券が4月24日より発売となることが決定。ライブ終了後の充実感がにじむ4人のショットがあしらわれた、ファン垂涎のデザインも公開された。記念すべきSUPER BEAVER史上初となるライブ＆ドキュメンタリー映画を彩るコレクションアイテムとして、ぜひ手に入れて映画の公開を楽しみに待とう。

■映画情報

『SUPER BEAVER LIVE & DOCUMENTARY -現在地-』

5月22日（金）全国公開

出演：SUPER BEAVER

監督：若菜俊哉

企画：岡田翔太

配給：TOHO NEXT

(C)2026 映画「SUPER BEAVER LIVE & DOCUMENTARY」製作委員会

■リリース情報

2026.06.24 ON SALE

ALBUM『人生』

■関連リンク

映画『SUPER BEAVER LIVE & DOCUMENTARY -現在地-』作品サイト

https://superbeaver-film.toho-movie.jp/

SUPER BEAVER OFFICIAL SITE

http://super-beaver.com/