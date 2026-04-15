衛星写真でみつけた謎の一軒家の実態を徹底調査する番組「ポツンと一軒家」（ABCテレビ）。4月12日（日）の放送回では、新潟県のポツンと一軒家を訪れた。



【TVer】一面銀世界のポツンと一軒家へ！ 出会ったのは、支え合いながら充実した日々を送る夫婦。その物語にゲスト志田未来＆畑芽育も感激しきり！

アスファルトが見えないくらい雪がかぶった山道を慎重に車を走らせ辿りついた山頂。森に囲まれ雪で真っ白な敷地の真ん中に、入母屋造りの赤い屋根のポツンと一軒家が現れた。煙がのぼるその古民家には、58歳のご主人と51歳の奥さんが夫婦二人で暮らしていた。

川崎出身のご主人と東京出身の奥さんは、ウィンタースポーツ好きが高じて42歳の時に新潟に移住。最初はコンビニもある麓の町に住み、5年ほどここでの生活に「慣らしてから」ポツンと一軒家に引っ越した。

釘をピアス代わりにしたご主人は、森林組合で働いている。東京では内装業をしていたが、「田舎ならでは」の仕事を探してめぐり合った林業は、冬の寒さ、夏の暑さ、危険が常について回るが、「今日も無事帰れた」、「生きてる」という達成感があるという。

「歳をとったら、地方暮らしもいいよね」と話し合っていた夫婦だが、「現役の時に行かなかったら、仲間もできない」と考え直し、「行っちゃうか！」と40代のころ小学生の息子・娘と家族4人で移住を決意。子どもたちも広いグラウンドのある学校への転校を賛成してくれた。

移住当初、ここから3キロ歩いて学校に通っていた子どもたちがサルの集団に囲まれ、「怖くて帰れない」という電話に奥さんが自転車でかけつけ、サルを撃退したことも。それ以降娘さんは、「怖い」という気持ちを紛らわすためか、歌いながら登下校していたという。

元々は4軒の集落があったが、今はこの家だけがポツンと残っている。家主が別荘として使っていた古民家はすぐに住める状態で、「ここしかない！」と家賃2万5千円で借りた。隣の家まで2.5キロ。誰もいないポツンと一軒家は夫婦の理想だった。対人関係のわずらわしさもなく、ストレスフリーで暮らしている。ポツンと一軒家だが、職場、麓や集落の人たちの付き合いはあるので、寂しさはないという。

雪深い場所での雪かきは日課。昔はスキーやスノーボードに出かけていたが、そのヒマもないほど。家の前の道路を含む山道は、森林組合が請け負い除雪しており、10センチ以上積雪すると、午前3時ごろから除雪作業を行う。普段は通る車もないが、万が一の場合の迂回路になるため除雪は欠かせない。「冬は慢性寝不足」だという。

買い物は月に1回買い出しに行き、冷凍保存。卵や牛乳などはご主人が仕事に出かけたときに、麓の集落で買ってくる。なめこやきくらげを栽培し、サラダはなかなか食べられないが、セリやタラの芽、フキノトウなどの山菜が採れる。近くに飲食店もないために、ご主人が仕事のときは奥さんが朝から腕をふるってお弁当を作っている。ご主人も「おいしいですよ。愛が伝わります」とご満悦だ。



築100年という古民家の、天井高4メートルほどの和室には囲炉裏がある。囲炉裏に火をくべることで天井に暖気が伝わり、屋根に積もった雪がゆるんで落ちやすくなるという。2022年に雪で停電・断水し3日間孤立した時は、この囲炉裏で暖をとり、雪を溶かして飲料水にしたそうだ。

普段は一般的な天井高の部屋で、薪ストーブとファンヒーターを使用。ストーブは林業で出た端材を薪にして使い、廃油で作る自家製の着火剤で火を付ける。ストーブの上の鍋では杉の葉を湯煮。暖気で出てくるカメムシの防虫・防臭をしている。

妻はこの地に移住してから、動画サイトにチャンネルを開設した。家の周りに集まる鳥の姿や鳴き声、虫の声など、森の自然をそのままライブ配信。冬は窓から見える外の雪景色や青空を映し、日の出30分前から7時ぐらいまで生配信を行う。8年前に脳動脈瘤を発症し、退院後にうつ症状に陥った時、鳥の声に気がつき、外に出られるようになった。「他の人にも聞いてもらおう」と、映像と一緒に自然の音を届けるようになったのだそう。ご主人も「配信をやるようになって、劇的に変わっていった。楽しそうに自分のやりたいことをやってる」と笑顔を見せる。

今は賃貸だが、将来はこの家を買い取り、終の棲家にしたいと話すご夫婦。冬の間は雪に埋もれ、雪かきに追われる毎日。そんなことが苦にならないほど、この山と家に惚れ込んでいる。奥さんが楽しみにしている鳥のさえずりに包まれる春になると、ご主人の林業の仕事が忙しくなる。山の上に移り住んだことで子供たちはのびのびと育ってこの家を巣立ち、夫婦の絆は強くなった。大都会・東京を離れ、まだ若いうちにポツンと一軒家へ移住した決断は、今のところ大成功のようだ。



ゲストに志田未来と畑芽育を迎えたバラエティ番組「ポツンと一軒家」（ABCテレビ）は、4月12日（日）の放送で紹介された。

【TVer】ゲスト畑芽育の予想が的中！ 所ジョージ「出たね○○○○！凄いね！」 畑も「噓でしょ？」とビックリ



ABCテレビ・テレビ朝日系列「ポツンと一軒家」は、毎週日曜ごご7時54分から放送中。TVerでも無料見逃し配信。