【銀河鉄道999】999号がディテールにこだわったプラレールに！
「プラレール 銀河鉄道999 999号」が、2026年7月18日（土）から全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売場、専門店「トミカ・プラレールショップ」、インターネットショップ、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」等にて発売される。
＞＞＞プラレール 銀河鉄道999 999号をチェック！（写真10点）
『銀河鉄道999』は、松本零士原作の人気漫画をアニメ化したテレビアニメ作品。1978年9月14日〜1981年3月26日に放送された。身体を機械に替えることで人類が永遠の生命を手にした未来。機械の体を買うことができない少年・星野鉄郎は、機械の体をタダでくれる星に連れて行ってくれるという噂の宇宙列車・銀河鉄道999にあこがれていた。鉄郎は、謎の美女メーテルと出会った事で999号の乗車パスをもらい、ともに地球を旅立つ。
「プラレール 銀河鉄道999 999号」は、アニメ『銀河鉄道999』に登場する「999号」をイメージした商品。「999号」は劇中で、主人公・星野鉄郎が ”機械の身体” を求め旅するなかで乗車する銀河超特急だ。
「メーテル・鉄郎・車掌のプラキッズ（フィギュア）」のほか、本商品オリジナルの橋脚やエンドレール、標識が付属し、アニメのシーンを再現した躍動感のあるディスプレイが可能となっている。
本商品では東映アニメーションの公式の設定を基に商品設計を行い、プラレールらしいデフォルメを加えながらも、車両のモールドやカラーリングなど細部にまでこだわっている。車体デコレーションやプラキッズのデザインは、『銀河鉄道999』のファンの方に馴染みの深いテレビシリーズのデザインを採用している。
なお、本商品は鉄道玩具「プラレール」を通じて、さらに深く「鉄道」を楽しみたい方に向けた商品シリーズ「PLARAIL」の新商品として発売される。過去の商品アンケートでも『銀河鉄道999』とのコラボレーションを望む声を多く、今回その期待に応えする形となった。
プラレールや『銀河鉄道999』 のファンの方、そして子どもから大人まで楽しんでいただきたい商品だ。
（C） ＴＯＭＹ （C）松本零士／零時社・東映アニメーション
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『銀河鉄道999』は、松本零士原作の人気漫画をアニメ化したテレビアニメ作品。1978年9月14日〜1981年3月26日に放送された。身体を機械に替えることで人類が永遠の生命を手にした未来。機械の体を買うことができない少年・星野鉄郎は、機械の体をタダでくれる星に連れて行ってくれるという噂の宇宙列車・銀河鉄道999にあこがれていた。鉄郎は、謎の美女メーテルと出会った事で999号の乗車パスをもらい、ともに地球を旅立つ。
「メーテル・鉄郎・車掌のプラキッズ（フィギュア）」のほか、本商品オリジナルの橋脚やエンドレール、標識が付属し、アニメのシーンを再現した躍動感のあるディスプレイが可能となっている。
本商品では東映アニメーションの公式の設定を基に商品設計を行い、プラレールらしいデフォルメを加えながらも、車両のモールドやカラーリングなど細部にまでこだわっている。車体デコレーションやプラキッズのデザインは、『銀河鉄道999』のファンの方に馴染みの深いテレビシリーズのデザインを採用している。
なお、本商品は鉄道玩具「プラレール」を通じて、さらに深く「鉄道」を楽しみたい方に向けた商品シリーズ「PLARAIL」の新商品として発売される。過去の商品アンケートでも『銀河鉄道999』とのコラボレーションを望む声を多く、今回その期待に応えする形となった。
プラレールや『銀河鉄道999』 のファンの方、そして子どもから大人まで楽しんでいただきたい商品だ。
（C） ＴＯＭＹ （C）松本零士／零時社・東映アニメーション
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