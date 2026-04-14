『霧尾ファンクラブ』ひらパーイベント開催決定 枚方出身の梶原岳人、広瀬裕也・小笠原仁のトークライブも【概要】
ひらかたパーク（大阪府枚方市枚）は、TVアニメ『霧尾ファンクラブ』とのスペシャルコラボレーションイベントを、4月27日〜6月28日に開催する。
【画像】『霧尾ファンクラブ×ひらかたパーク 霧尾くんとひらかたパーク行きたい』グッズのビジュアル
『霧尾ファンクラブ×ひらかたパーク 霧尾くんとひらかたパーク行きたい』と題したイベントでは、ひらかたパークに来園した霧尾くんと写真が撮れるフォトブース、限定デザインのオリジナルグッズの販売、園内放送など作品の世界を楽しめる。
さらに、5月10日には、枚方市出身の声優の梶原岳人をはじめ、広瀬裕也・小笠原仁をゲストに迎え「声優トークライブ」を開催。作品にまつわるトークのほか、プレゼントが当たるゲームなど、ファン必見のイベントとなる。
■『霧尾ファンクラブ×ひらかたパーク 霧尾くんとひらかたパーク行きたい』
期間：2026年4月27日（月）〜6月28日（日）
場所：ひらかたパーク園内、野外ステージ
料金：無料 ※別途ひらかたパークの入園料が必要
・コラボビジュアルを使用した自分だけのポートレートを気軽に楽しめるセルフフォトブース「Photomatic」が登場。※有料
・期間中、アニメキャラクターによる園内放送を実施。また、5月10日（日）にはトークライブ出演の声優3名による園内生放送を午前と午後の2回実施。
・コラボ特別描きおろしイラストのパネルを設置。
・Tシャツ、アクリルスタンド、コラボ限定グッズなどを販売。
■1日限りのスペシャル「声優トークライブ」
梶原岳人・広瀬裕也・小笠原仁の3人がアニメ本編や関西にまつわるトークを繰り広げる。梶原は枚方市出身で、地元愛あふれるトークに注目。また、トーク終了後には、サイン入りグッズが当たるゲームやスペシャル抽選会も実施する。
開催日：2026年5月10日（日）
時間：（1）11:00〜12:00／（2）14:00〜15:00
場所：ひらかたパーク 野外ステージ
出演者：梶原岳人（霧尾賢 役）、広瀬裕也（満田充 役）、小笠原仁（桃瀬隼斗 役）
料金：無料 ※別途ひらかたパーク入園料が必要
【画像】『霧尾ファンクラブ×ひらかたパーク 霧尾くんとひらかたパーク行きたい』グッズのビジュアル
『霧尾ファンクラブ×ひらかたパーク 霧尾くんとひらかたパーク行きたい』と題したイベントでは、ひらかたパークに来園した霧尾くんと写真が撮れるフォトブース、限定デザインのオリジナルグッズの販売、園内放送など作品の世界を楽しめる。
■『霧尾ファンクラブ×ひらかたパーク 霧尾くんとひらかたパーク行きたい』
期間：2026年4月27日（月）〜6月28日（日）
場所：ひらかたパーク園内、野外ステージ
料金：無料 ※別途ひらかたパークの入園料が必要
・コラボビジュアルを使用した自分だけのポートレートを気軽に楽しめるセルフフォトブース「Photomatic」が登場。※有料
・期間中、アニメキャラクターによる園内放送を実施。また、5月10日（日）にはトークライブ出演の声優3名による園内生放送を午前と午後の2回実施。
・コラボ特別描きおろしイラストのパネルを設置。
・Tシャツ、アクリルスタンド、コラボ限定グッズなどを販売。
■1日限りのスペシャル「声優トークライブ」
梶原岳人・広瀬裕也・小笠原仁の3人がアニメ本編や関西にまつわるトークを繰り広げる。梶原は枚方市出身で、地元愛あふれるトークに注目。また、トーク終了後には、サイン入りグッズが当たるゲームやスペシャル抽選会も実施する。
開催日：2026年5月10日（日）
時間：（1）11:00〜12:00／（2）14:00〜15:00
場所：ひらかたパーク 野外ステージ
出演者：梶原岳人（霧尾賢 役）、広瀬裕也（満田充 役）、小笠原仁（桃瀬隼斗 役）
料金：無料 ※別途ひらかたパーク入園料が必要
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