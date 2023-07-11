画像は京阪電鉄の公式Twitterから京阪電車の公式Twitter「京阪電車おでかけ情報【公式】」はきょう11日、三条駅の駅名看板をコラボ仕様に変更した画像や装飾された駅構内の写真を掲載。「この夏は京阪電車で仮面ライダー展へ！」とアピールしています。俺、参上！#三条 pic.twitter.com/SsZ9jWRQlY— 京阪電車おでかけ情報【公式】 (@okeihan_net) July 11, 2023ひらパーで15日から「THE 仮面ライダー展」開催！京阪もコラボ
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