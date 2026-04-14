お笑いタレント、にしおかすみこ（51）が13日、自身のインスタグラムを更新。タレント仲間と左足首骨折で入院中のタレントの松本明子（60）を見舞ったことを報告した。

「#松本明子 さん #宮島咲良 ちゃんと骨折のお見舞いへ」とタレントの宮島咲良と松本の病院を訪れたことを明かし、スリーショットを公開した。

「きっとたくさんの方がお見舞いに来られて、そのたびに丁寧に経緯をお話しされているんだろうなあ」とにしおか。「もはや漫談の完成度で、お話を聞きながら、ちょこちょこ笑ってしまう。ああ。申し訳ない。それなのに、私の愚痴まで聞いてくださる優しさ。本当に頭が下がります。」とつづった。

「そして最後には一緒に写真まで。このサービス精神、さすがすぎる…。すっぴんでも変わらずお綺麗で、改めて素敵な方だなあと実感」としみじみ。

「お気遣いのかたまりのような大先輩。尊敬しかありません。一日も早いご回復を願いつつ、お見舞いと称して、またお伺いしたいです」と記した。

この投稿に、松本も「すみちゃん！わざわざありがとうございます！会えて嬉しかったです！元気になりました！回復出来るよう頑張ります！メッセージを下さった皆様ありがとうございます」とコメントしている。