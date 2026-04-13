『Michael／マイケル』世界初上映で観客総立ち！ ”伝説の地”ドイツ・ベルリンでワールドプレミア開催

『Michael／マイケル』世界初上映で観客総立ち！ ”伝説の地”ドイツ・ベルリンでワールドプレミア開催