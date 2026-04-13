「懐かしい！」「美味すぎます」ポッポの味が冷凍食品に！ポテト、今川焼、たこ焼きなど11品目

イトーヨーカドーとフードコートブランド「ポッポ」が共同開発した冷凍食品11品目が、2026年4月6日より順次販売中です。

ポテトやたい焼、たこ焼、からあげなど、懐かしいポッポの味が自宅で楽しめます。

SNSでは「懐かしい！」「買いに行かなくては！」「500円の価値ありまくる」「美味すぎます」といった声が上がっています。

懐かしの味がいつでも食べられる！

長年親しまれてきた「ポッポ」の味わいが、自宅で気軽に楽しめるようになりました。

販売店舗はイトーヨーカドー、ヨークフーズ、ヨークマート、ヨークプライスの計196店舗です。

・ポッポの今川焼 8個入り

熟練の職人がひとつひとつ丁寧に手焼きした今川焼です。薄皮の生地に、あんこの配合を70％まで高めたたっぷりの粒あんを包んでいます。甘さは控えめで、どこか懐かしい味わいです。

価格は646円。

・ポッポのたい焼 6個入り

職人が手焼きで仕上げたたい焼。薄皮の香ばしい生地と、あんこを70％配合したたっぷりの中身が魅力です。甘すぎず、最後まで飽きずに食べられる味わいですよ。

価格は538円。

・ポッポのたこ焼 25個入り

大粒のタコを使用し、しっかりとした食べ応えを楽しめるたこ焼です。だしの風味をきかせ、香り高く奥行きのある味わいに仕上げられています。25個入りの大容量なので、家族でシェアしたい日や、おやつ、軽食にも活躍しそうです。

価格は538円。

・ポッポのむねからあげ 600g

若鶏のむね肉を使ったからあげです。むね肉ならではのやわらかさとジューシーさを引き出し、幅広い世代が食べやすい味付けに仕上げています。夕食のおかずにはもちろん、お弁当やおつまみにも便利な大容量タイプです。

価格は754円。

・ポッポのももからあげ 600g

もも肉を使用したからあげは、さらにジューシーで満足感のある味わい。肉の旨みをしっかり感じられ、子どもから大人まで食べやすい定番の味です。レンジ調理で手軽に食べられるので、忙しい日の一品にも重宝します。

価格は754円。

・ポッポのアメリカンドッグ 6本入

ほんのり甘い衣とソーセージの塩気があとを引くアメリカンドッグです。特製ミックス粉を使い、肉の旨みを感じるソーセージを組み合わせています。1本60gの食べやすいサイズで、朝食やおやつ、軽食にもぴったり。

価格は430円。

・ポッポの牛肉コロッケ 5個入

昔ながらのお肉屋さんのコロッケをイメージした、どこか懐かしい味わいの商品です。牛肉の旨みと、じゃがいもの自然な甘みがバランスよく調和しています。

価格は430円。

・ポッポのハッシュドポテト 8枚

ハッシュドポテトに適したじゃがいもを厳選し、ほくほくとした食感に仕上げています。じゃがいもの甘みが引き立ち、あとを引くおいしさです。朝食の一品や、お弁当、軽食にも活躍してくれます。

価格は430円。

・ポッポのソーセージピザ 1枚

喫茶店のミックスピザをイメージした、どこか懐かしい味わいのピザです。ソーセージをたっぷりトッピングし、2種類のチーズを使用した食べ応えのある仕上がりになっています。家庭のオーブンで焼きやすい9インチサイズです。

価格は430円。

・ポッポのマヨコーンピザ 1枚

子どもから大人まで楽しめる定番のマヨコーンピザ。甘みのあるコーンと、コクのあるマヨネーズの組み合わせがクセになる味わいです。こちらも9インチサイズで、オーブンで手軽に調理できます。

価格は430円。

・ポッポのポテト 800g

「ポッポ」の人気メニュー「メガポテト」をイメージした大容量タイプの冷凍ポテトです。店舗で使用しているものと同じ原料を使っているため、ポッポらしい味わいを自宅でも楽しめます。800g入りでたっぷり食べられるので、家族みんなでシェアしたいときにもおすすめです。

価格は646円。4月20日から販売開始。

※価格はすべて税込みです。

東京バーゲンマニア編集部