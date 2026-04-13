TVアニメ『クジマ歌えば家ほろろ』OP/EDテーマ「木漏れ日坂」Galileo Galilei/「ほろろ逍遥」角銅真実、デジタルシングルリリース＆MVも公開！

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小学館「ゲッサン」にて連載され、「次にくるマンガ大賞2022」U-NEXT賞、「書店員が選ぶこのマンガがすごい! 2023」紀伊國屋書店1位、銀座蔦屋書店1位など、プロのバイヤー達からの熱い支持を受けた漫画『クジマ歌えば家ほろろ』は、中学一年生の鴻田新（こうだ あらた）とロシアから渡ってきた謎の生物クジマとの出会いが家族に少しずつ新しい風を吹き込んでいく様を描いた異色のホームコメディーアニメだ。そんな『クジマ歌えば家ほろろ』が2026年4月9日、ついにTVアニメとしてスタートした。

そして、アニメの放送開始に併せて、OPテーマ・Galileo Galilei「木漏れ日坂」とEDテーマ・角銅真実「ほろろ逍遥」のデジタルシングルリリースがついにスタート。

さらに、OPテーマ、EDテーマそれぞれのミュージックビデオも公開された。

OPテーマ「木漏れ日坂」Galileo Galileiは、原作者である紺野アキラ氏からの熱烈なラブコールによりこのアニメのために書き下ろされ、Galileo Galileiと原作者とのお互いのリスペクトから生み出された奇跡の一曲となっている。そんな本楽曲のミュージックビデオはアニメ本編でも取り扱われている“渡り鳥”をモチーフに制作され、歌詞にもある「なりたい姿に なれない僕らは」というフレーズが象徴する一人の少年の言いようのない葛藤をファンタジータッチながら美しくもエモーショナルに映し出す。

一方、EDテーマ「ほろろ逍遥」角銅真実のミュージックビデオは角銅とも親交が深く、メディアとイメージの関係を取り扱いながら、写真やコンピュータグラフィクスなどを用いたインスタレーションや映像作品を発表し活動する作家の山形一生（やまがた いっせい）が担当。

どちらも各アーティストの魅力を最大限に引き出すミュージックビデオとなっており、アーティストファンはもちろんアニメ放送で楽曲を知った方々にもぜひチェックしてほしい。

さらに、Galileo Galilei最新アーティスト写真がついに到着！彼らの本拠地、北海道にあるモエレ沼公園内にて撮影され、柔らかな日差しに照らされたメンバー5人の姿が印象的な一枚となっている。

●配信情報

OPテーマ

「木漏れ日坂」



配信リンクはこちら

https://lnk.to/GG_Komorebizaka

EDテーマ

「ほろろ逍遥」



配信リンクはこちら

https://lnk.to/KakudoManami_Hororo_Shoyo

●作品情報

TVアニメ『クジマ歌えば家ほろろ』

2026年4月からTOKYO MX、MBS、BS-TBS、AT-Xにて放送開始！

TOKYO MX：4月9日より、毎週木曜⽇23:30〜

MBS：4⽉11⽇より、毎週土曜⽇27:08〜

BS-TBS：4⽉14⽇より、毎週火曜⽇23:30〜

三重テレビ放送：4⽉15⽇より、毎週水曜⽇24:20〜

AT-X：4⽉9⽇より、毎週木曜⽇22:30〜（リピート放送：毎週月曜10時30分〜 / 毎週水曜16時30分〜）

放送直後より、U-NEXT / アニメ放題にて最速配信！

U-NEXT / アニメ放題：4月9日より、毎週木曜⽇24:00〜

各配信サービス：4月13日より、毎週月曜日12:00〜順次配信開始

※予告なく変更となる場合があります

＜あらすじ＞

ある日突然、家にやってきたのは、 鳥でも人でもない、得体の知れぬ“クジマ”だった。 しゃべる。歌う。鳴く。 ときに笑いをもたらし、ときに涙を誘う。 その存在は、ただそこにいるだけで、 家族の時間を、そっと塗り替えていった。 小さな“謎”が紡いだ、 儚くもあたたかな家族の物語。

【原作】

紺野アキラ「クジマ歌えば家ほろろ」（小学館「ゲッサン」連載） 1巻〜５巻好評発売中！※完結

【STAFF】

監督：野亦則行

シリーズディレクター：木村真一郎

シリーズ構成：山田靖智

キャラクターデザイン：三橋桜子

サブキャラクターデザイン: 橋森有加

美術監督：別役裕之

CG監督：梅田拓也

⾊彩設計：杉山大貴

撮影監督: 荒川百花

編集: 及川雪江

音楽：角銅真実

⾳楽制作：フライングドッグ

⾳響監督：岩浪美和

音響効果：小山恭正、斎藤みち代

録音調整：中嶋浩輝

⾳響制作：アルエットスタジオ

アニメーション制作：スタジオ雲雀

製作：クジマ製作委員会

【CAST】

クジマ : 神月柚莉愛

鴻田新 : 村瀬 歩

鴻田英 : 阿座上洋平

鴻田みよし : 白石涼子

鴻田正臣 : 野島裕史

三ツ木真琴 : 稗田寧々

MUSIC

OPテーマ「木漏れ日坂」 Galileo Galilei

EDテーマ「ほろろ逍遥」 角銅真実

＜アーティストプロフィール＞

Galileo Galilei

尾崎雄貴（Vo, G）、尾崎和樹（Dr）らを中心に2007年に北海道・稚内にて結成されたロックバンド。

2008年の「閃光ライオット」でグランプリを獲得し、2010年にミニアルバム「ハマナスの花」でメジャーデビュー。透明感のあるメロディと美しく繊細な歌詞で国内外から支持を集める。

デビュー後は「夏空」（『おおきく振りかぶって-夏の大会編-』OPテーマ）や「青い栞」（TVアニメ『あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。』OPテーマ）をはじめ数々のヒット曲をリリース。

2016年、東京・日本武道館でのライブをもって活動に終止符を打つが、2022年10月に尾崎雄貴、尾崎和樹、岡崎真輝（B）、初期メンバー岩井郁人（G）の4人による新体制での活動再開を発表。

2025年3月15日にはデビュー15周年ライブを東京ガーデンシアターで開催し更なる躍進を続けている。

2025年10月11日、雄貴＆和樹とともにBBHFのメンバーとして活動し、かねてよりGalileo Galileiのサポートギターを務めているDAIKI（G）が正式加入。

新体制となってからも精力的に活動を続け、同年10月には、TVアニメ『青のオーケストラ Season2』OPテーマ「アマデウス」をリリース。

2026年5月には全国7ヶ所を巡るツアー、”Galileo Galilei Tour 2026 “NAKED HERO””の開催が発表されている。



角銅真実

音楽家、打楽器奏者。長崎県生まれ。

マリンバをはじめとする多彩な打楽器、自身の声、言葉、オルゴールやカセットテープ・プレーヤー等を用いて、自由な表現活動を国内外で展開する。

2020年にアルバム「oar」でソロアーティストとしてメジャーデビュー。2024年には2ndアルバム「Contact」をリリース。

自身のソロ活動以外も、ceroや、細野晴臣、原田知世、石若駿SONGBOOK PROJECTなど、個性的なアーティストたちの活動を支え、絶大な信頼を得ている。CM、映画、舞台音楽、ダンスやインスタレーション作品への楽曲提供など、多彩な音楽制作を行うが、今回の『クジマ歌えば家ほろろ』では劇伴作家としても本格的なデビューを果たした。

©紺野アキラ／小学館／クジマ製作委員会

関連リンク

「クジマ歌えば家ほろろ」公式サイト

https://kujima-anime.com

Galileo Galileiオフィシャルサイト

https://www.galileogalilei.jp/

角銅真実オフィシャルサイト

https://manamikakudo.com/