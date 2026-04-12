洗い物を減らしたい！フライパンで混ぜて焼く「ハンバーグ」
【画像で見る】形成しない分、時短で作れる「ハンバーグ」
大人気メニューのハンバーグ。ボウルでこねて形成して、洗い物が増えるし少し作るのが億劫な気分…。そんな時は混ぜるのも焼くのもフライパン1つで完成するハンバーグはいかがでしょう。ソースも同じフライパンで作るので、いつもより洗い物が少なく嬉しいレシピです。
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■簡単ハンバーグ
フライパン1つで混ぜて焼いてソースまで完成！
・玉ねぎ ... 3/4個
・合いびき肉 ... 250g
・卵 ... 1個
・おろしにんにく ...小さじ1/2
・パン粉
・塩
・しょうゆ
・砂糖
【作り方】
1. 玉ねぎは1/4個はすりおろし、1/2個はみじん切りにする。
2. フライパンにひき肉、みじん切りの玉ねぎ、卵、パン粉大さじ5、塩小さじ1/3を入れてしっかり混ぜ、1cm厚さの円形に広げる。ふたをして強めの中火にかけ、焼き色がつくまで約3分焼く。へらなどで4等分して上下を返し、ふたはせず、約2分焼いて器に盛る。
3. 続けてフライパンの余分な油を拭き、すりおろした玉ねぎ、にんにく、しょうゆ小さじ2、砂糖小さじ1、水大さじ2を入れて中火にかけ、水分が少なくなってぽってりするまで煮て、[2]にのせる。
(1人分397kcal/塩分2.3g レシピ考案／近藤幸子)
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手間と時間が減らせる嬉しい簡単ハンバーグ。大きな見た目もインパクトがあってテンションアップ！
レシピ考案／近藤幸子 撮影／澤木央子 栄養計算／スタジオ食 編集協力／田子直美 監修／真木文絵
※このレシピは、過去に雑誌『レタスクラブ』に掲載されたものに加筆、再構成しています。カロリー、塩分は掲載当時のものです。