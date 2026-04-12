フライパン1つで混ぜて焼いて作れる！


【画像で見る】形成しない分、時短で作れる「ハンバーグ」

大人気メニューのハンバーグ。ボウルでこねて形成して、洗い物が増えるし少し作るのが億劫な気分…。そんな時は混ぜるのも焼くのもフライパン1つで完成するハンバーグはいかがでしょう。ソースも同じフライパンで作るので、いつもより洗い物が少なく嬉しいレシピです。

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■簡単ハンバーグ

フライパン1つで混ぜて焼いてソースまで完成！

「簡単ハンバーグ」


【材料】(2人分)

・玉ねぎ ... 3/4個

・合いびき肉 ... 250g

・卵 ... 1個

・おろしにんにく ...小さじ1/2

・パン粉　

・塩　

・しょうゆ　

・砂糖

【作り方】

1. 玉ねぎは1/4個はすりおろし、1/2個はみじん切りにする。

2. フライパンにひき肉、みじん切りの玉ねぎ、卵、パン粉大さじ5、塩小さじ1/3を入れてしっかり混ぜ、1cm厚さの円形に広げる。ふたをして強めの中火にかけ、焼き色がつくまで約3分焼く。へらなどで4等分して上下を返し、ふたはせず、約2分焼いて器に盛る。

3. 続けてフライパンの余分な油を拭き、すりおろした玉ねぎ、にんにく、しょうゆ小さじ2、砂糖小さじ1、水大さじ2を入れて中火にかけ、水分が少なくなってぽってりするまで煮て、[2]にのせる。

(1人分397kcal/塩分2.3g　レシピ考案／近藤幸子)

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手間と時間が減らせる嬉しい簡単ハンバーグ。大きな見た目もインパクトがあってテンションアップ！

レシピ考案／近藤幸子　撮影／澤木央子　栄養計算／スタジオ食　編集協力／田子直美　監修／真木文絵

※このレシピは、過去に雑誌『レタスクラブ』に掲載されたものに加筆、再構成しています。カロリー、塩分は掲載当時のものです。