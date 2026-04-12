エアリズムはユニクロで進化♡2026年新ラインナップ特集

毎日をもっと快適に過ごしたい方に♡ユニクロのエアリズムが2026年も進化して登場しました。なめらかな肌触りと高い機能性で人気のインナーシリーズは、季節やシーンに合わせて選べる豊富なラインナップが魅力。春夏の汗ばむ季節も心地よく過ごせる、最新のエアリズムをチェックしてみてください♪

進化したメンズエアリズム

メンズの「エアリズムクルーネックT」「エアリズムVネックT」は、消臭機能がさらにアップデート。アンモニアなどの汗の臭いを素早く中和し、洗濯後も高い効果を維持します(*1)。

さらに長袖タイプやメッシュタイプなど、季節や用途に合わせて選べるラインナップも充実。暑い日もさらりとした着心地をキープします。

(*1) 24SS エアリズムVネックT／クルーネックTと比較

LILLIAN CARAT×鈴木ゆうか♡春夏カタログ最新LOOK特集

ウィメンズ新作＆再販アイテム♡

ウィメンズでは「エアリズムUVカットUネックT（長袖）」が新登場。インナーとして着ながら紫外線対策もできる便利な一枚です。

同素材の「エアリズムUVカットレギンス」も展開され、スポーツやアウトドアにも対応。さらに人気の「エアリズムアセトリキャミソール」も再販され、汗対策アイテムとして活躍します。

キッズラインも充実

キッズ向けには「エアリズムマイクロメッシュ」のタンクトップとUネックTが登場。通気性と速乾性に優れ、汗をかいても快適な着心地を実現しています。

名前を書けるネームスペース付きで、通園や日常使いにも便利。子どもにもやさしい設計です。

365日快適な着心地を

ユニクロのエアリズムは、機能性と快適さを追求したインナーの定番アイテム♡男女・キッズそれぞれに合わせた設計で、どんなシーンでも快適に過ごせます。

季節の変わり目から真夏まで活躍する頼れる存在として、ぜひ毎日のワードローブに取り入れてみてください♪