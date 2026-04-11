【30MS オプション ヘアスタイル &フェイスパーツセット（西城樹里/有栖川夏葉）】 4月11日 発売 価格：2,750円

BANDAI SPIRITSは、プラモデル「30MS オプションヘアスタイル&フェイスパーツセット（西城樹里/有栖川夏葉）」を4月11日に発売する。価格は2,750円。

「アイドルマスター シャイニーカラーズ」より、放課後クライマックスガールズの「西城樹里」、「有栖川夏葉」のヘアスタイルパーツとフェイスパーツのセット商品が登場。別売りの30MSオプションボディパーツと組み合わせてアイドルたちを様々なコスチュームに着せ替えできる。

繊細な髪の流れが丁寧に立体化されており、ポーズに合わせてなびく動きが表現されている。衣装のデザインに合わせて、パーツの着脱により髪飾りのない状態も再現可能となっている。

表情パーツはタンポ印刷を施し、各2種類ずつ付属。別売りの「30MS オプションボディパーツ ビヨンドザブルースカイ1[カラーA]」、「30MS オプションボディパーツ ビヨンドザブルースカイ2[カラーA]」などと組み合わせできる。

【付属品】

・西城樹里フェイスパーツ（タンポ印刷）×2種

・有栖川夏葉フェイスパーツ（タンポ印刷）×2種

・ヘアスタイルパーツ×各1セット

THE IDOLM@STER TM & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

(C)BANDAI SPIRITS 2021

※発売日は流通により前後する場合があります。