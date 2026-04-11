「30MS」×「シャニマス」コラボより「オプションヘアスタイル&フェイスパーツセット（西城樹里/有栖川夏葉）」本日発売！
【30MS オプションヘアスタイル&フェイスパーツセット（西城樹里/有栖川夏葉）】 4月11日 発売 価格：2,750円
【付属品】
THE IDOLM@STER TM & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
BANDAI SPIRITSは、プラモデル「30MS オプションヘアスタイル&フェイスパーツセット（西城樹里/有栖川夏葉）」を4月11日に発売する。価格は2,750円。
「アイドルマスター シャイニーカラーズ」より、放課後クライマックスガールズの「西城樹里」、「有栖川夏葉」のヘアスタイルパーツとフェイスパーツのセット商品が登場。別売りの30MSオプションボディパーツと組み合わせてアイドルたちを様々なコスチュームに着せ替えできる。
繊細な髪の流れが丁寧に立体化されており、ポーズに合わせてなびく動きが表現されている。衣装のデザインに合わせて、パーツの着脱により髪飾りのない状態も再現可能となっている。
表情パーツはタンポ印刷を施し、各2種類ずつ付属。別売りの「30MS オプションボディパーツ ビヨンドザブルースカイ1[カラーA]」、「30MS オプションボディパーツ ビヨンドザブルースカイ2[カラーA]」などと組み合わせできる。
【付属品】
・西城樹里フェイスパーツ（タンポ印刷）×2種
・有栖川夏葉フェイスパーツ（タンポ印刷）×2種
・ヘアスタイルパーツ×各1セット
THE IDOLM@STER TM & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
(C)BANDAI SPIRITS 2021
※発売日は流通により前後する場合があります。