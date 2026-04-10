◆ソフトボール ニトリＪＤリーグ・開幕節 第１日（１０日、群馬・宇津木スタジアムほか）

ＪＤリーグ発足５シーズン目が各地で開幕し、東地区は昨季準優勝のビックカメラ高崎はホームで昨季東地区３位のホンダに２―３で敗れ、開幕黒星を喫した。五輪２大会金メダルで２６季目を迎えた４３歳の上野由岐子が、ＪＤリーグ発足５季目で初の開幕投手を務めたが、２回１失点で黒星。下半身のコンディション不良で２回を投げきった後に降板した。

上野は試合後の取材で「先制点を与えてしまったのは申し訳ないです。早いカウントでランナーを出してしまったので、試合のリズムをうまくつくれなかったと思います」と悔やんだ。

上野にとって苦しい立ち上がりとなった。初回に連打を浴びながら、４番・秋豆朱音に対しては外角の浮き上がる変化のライズボールで空振り三振でしのいだ。しかし２回も走者を背負い、２死三塁からホンダの９番・堀内香瑚中堅手に右前適時打を許して先制された。ライズボールなど変化球でカウントをつくったが、１１０キロ前後の速球が走らず、打者に絞られてしまった。

上野は下半身の状態不良で２回を投げきって降板し、この日「２番ＤＰ」で先発した投打二刀流の藤田倭にバトンを渡した。藤田もホンダ打線の勢いを止められず、３回に暴投と５番・山口未葵にエンドランを決められて２失点を喫した。

ビックカメラ高崎打線は０―３の３回に９番・渡辺華奈左翼手が左前安打で出塁し、１死満塁で日本代表で３番・工藤環奈二塁手が右前適時打を放った。二塁走者の藤本麗も快足を飛ばして生還し、２点を取り返した。１点を追う最終回も相手エースのカルダから２死満塁のチャンスを作ったが、最後はビックカメラ高崎の８番・市口侑果遊撃手のレフトへの鋭いライナーを日本代表でホンダの塚本蛍左翼手が飛びついてつかみ、ホンダが逃げ切った。

ビックカメラ高崎はホーム開幕３連戦の初戦を黒星スタートとなったが、１１日午後２時開始予定で昨季東地区４位の日立と対戦する。上野は「チームの状態としては悪くはないと思うんですけど、出だしで勝てなかったというのは、みんなナイーブになっていると思います。明日の一戦に切り替えて、ここから崩れていかないようにしっかり立ち直って、明日は臨みたいです」と顔を上げた。

◆ニトリＪＤリーグ ニトリが冠スポンサーとなり、２１年東京五輪後の２２年に発足。１６チームを東西地区に分け、地区シリーズはホーム各３回戦、東西交流戦シリーズは各１回戦で行い、計２９試合をレギュラーシーズン（ＲＳ）とする。順位は勝率で決定。各地区３位までと４位で勝率が高い方がプレーオフ（ＰＯ）に進出。各地区１位とＰＯの勝者が、日本一を決定する１１月のダイヤモンドシリーズ（東京・ジャイアンツスタジアム）に臨む。