孫を思う祖母のある行為がSNS上で大きな注目を集めている。



【写真】孫を思い、祖母がバイクに振りかけたのは…

「親父に新しいバイクを自慢しに実家にちょっと寄ったらうちのばーちゃんが塩かけてました。このあと俺にも塩かけてきました。これで事故しなくなるそうです。」



とその模様を紹介したのは限界サラリーマンKTさん（@genkai_KT_OW）。



人や物に塩をかけるのは古くから伝わる魔除け、お清めの風習だが、お祖母さんが実際にバイクに塩をかける姿からは単にそれだけではないあふれるような愛情を感じる。



SNSユーザー達から



「流石、おばあちゃん分かってるな 個人で車の安全祈願する時に塩まくよ 清酒パターンもあるけど」

「言っちゃ悪いけど、どんなに有名な寺社仏閣の交通安全のご祈祷よりも心がこもっている。間違いない」

「いいばーちゃんやね。 わてはこの類いの事は基本的に信じないタイプやけど、この行為自体は君の安全を想っての事だから愛されてる証拠やね」



など数々の感激の声が寄せられた今回の投稿についてKTさんにお話を聞いた。



ーーお祖母さまのプロフィールをお聞かせください。



KT：81歳になります。はっきりした性格で明るく優しく世話焼きだが、動物は全般嫌い。



祖母の家は実家の隣りにあるので、小さい頃からほとんど毎日面倒を見てもらっていた第二の母親のような存在です。私が実家にいた際は趣味の畑やガーデニングをよく手伝わされていて、牛糞を運んだり、溝を掘ったり、なんに使うかわからないアーチ的ななにかを折り曲げたり、設置させられたりしていました。遊びに行った時はいつも鬼まんじゅうとしそジュースを作ってくれたのですが、あれ以上に美味しいものは30歳を超えた今でも見つかっていません。



実家を出た今も、帰省した際は必ず2時間程度祖母の家に滞在し、近況報告や雑談をしています。



ーー今回、塩をかけてくれたことへのご感想を。



KT：安全意識が上がりました。普段あんまり写真は撮らないのですが、自分へのお守りとしてあの写真を撮影しました。あの後、祖母は仏壇の前で祖父に対して私の安全祈願をしており、私も隣で安全を祖父に見守ってもらえるよう祈願しました。絶対に事故れないと思いました。



ーーご投稿に対し大きな反響がありました。



KT：驚いています。最初は気づいておらず、ゲーム配信の視聴者の方から連絡をもらい反響を知りました。



そこまで反響が生まれるような内容とは思っていなかったのですが、投稿されたコメントを読んで「これは当たり前じゃないよな」と思いました。祖父が亡くなった時にも自分のことを思ってくれる身内の大切さを痛感したはずだったのですが、大きな環境の変化があり、忙しい日々の中で忘れておりました。皆さんのおかげで大事なことを再確認できたと思います。コメントしてくださった方々に心から感謝申し上げます。



◇ ◇



読者のみなさんはKTさんのお祖母さんの行為を見てどのように感じただろうか。



なお今回の話題を提供してくれたKTさんは、ゲーム・eスポーツイベントを運営するオンラインサークル「TeamSKY」の副代表。またチーム対戦型アクションゲーム『OverWatch』を中心に、Twitchでゲーム配信、大会実況、解説などの活動も展開しているので、ご興味ある方はぜひチェックしていただきたい。



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）