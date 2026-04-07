【コクヨ・Campus】グッズを可愛く収納できる「推し活ポーチ」が登場！写真映えが叶う“使い方ガイド”をCHECK♡

文房具メーカー「コクヨ」の『Campus』から、“推し活”にぴったりなポーチが登場！推しグッズを収納しながら、可愛く飾れるアイテムです。今回は、Ray編集部が実際にカスタマイズしたリアルな使い方とともに、その魅力をご紹介します。ぜひ、チェックしてくださいね♡

『Campus』から“推し活”にぴったりなポーチが登場！

文房具メーカー「コクヨ」の『Campus』から、2026年春の新商品「限定キャンパス＜ポジティブ＆リラックス＞シリーズ」が登場！ そのなかで今回ご紹介するのは、推し活にぴったりなポーチ「限定キャンパス サブ文具をすっきりしまえるツールポーチ＜ポジティブ＆リラックス＞」。 アクスタや缶バッジなどの推し活グッズを収納できるだけでなく、可愛く飾れる優秀アイテムです。 その魅力を、Ray編集部が実際にカスタマイズしてみたリアルな使い方とともにお届け！ 推し活がもっと楽しくなるポーチの使い方を、ぜひ真似してみてくださいね♡

Ray編集部がカスタマイズ♡ 推し活ポーチの使い方ガイド

推しグッズを可愛く持ち歩けるだけじゃない♡ 便利な仕切りや持ち手など、実用性も兼ね備えたポーチの魅力をご紹介します。 Check! 4色から選べる！ 選ぶ楽しさが広がる4色のカラーバリエーション。推しのメンカラや好きなカラーを選んでくださいね。 シトラスグリーンサンライズピンクスカイブルーイブニンググレー シトラスグリーン サンライズピンク スカイブルー イブニンググレー Check! “見せる収納”で推しを可愛くディスプレイ♡ シトラスグリーンサンライズピンクスカイブルーイブニンググレー 正面は、程よい透け感のメッシュポケット仕様で、さりげなく推しをディスプレイできます。アクスタや缶バッジなどを飾れば、即“推し活ポーチ”が完成！ メインポケットは3つの仕切り付きで、実用性も抜群。グッズを自分好みにカスタマイズしてみて♡ Check! 細部までぬかりなく！キーホルダーで推しアピール ファスナーの持ち手も、推しをアピールできるポイント。キーホルダーやキーチャームをつけて、細部まで“推し活”を楽しんで♡ Check! デスクまわりがすっきり！便利な持ち手付き 背面は持ち手付きで、使わないときはデスク横や、フックなどに掛けておけるのがうれしいポイント。デスクまわりをすっきり広く使えます◎。 持ち歩くだけで気分が上がる、写真映えもばっちりな優秀ポーチ。 ぜひ、自分らしくアレンジして推し活を楽しんでくださいね♡ 購入ページはこちら

ライター Ray WEB編集部