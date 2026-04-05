【舞浜ビューホテル】宿泊の小学生は1000円で楽しめる「ゴールデンウィークディナービュッフェ」開催！GWの6日間はお得に。

ヒューリックホテルマネジメントが運営する「舞浜ビューホテル by HULIC」は、2026年5月1日から6日まで、1階「レストラン ファインテラス」で「ゴールデンウィークディナービュッフェ」を開催します。

連休を締めくくる5月6日は、大人もお得な「サンクスデー」開催

開放感のあるアトリウムが象徴的な舞浜ビューホテルでは、今年の大型連休にホテルメイドの本格料理を家族で楽しめるビュッフェが開催されます。

より多くの人にホテルの味を楽しんでもらえるよう、宿泊の小学生は通常3400円のところ、特別優待料金の1000円に。未就学（6歳以下）の子どもは期間を問わずいつでも無料となっていて、小さな子ども連れのファミリーも安心して本格ビュッフェを堪能できます。

また、連休を締めくくる5月6日は、外来の人もお得な「サンクスデー」を設定しています。

・旨みを閉じ込めたローストビーフを3種のソースで

本ビュッフェの目玉は、スタッフが目の前で1枚ずつ切り分けてくれる「ローストビーフ」のカービング実演。しっとりやわらかな肉質を、和風・おろしポン酢・ヨーグルトの3種のソースで味わえます。

・初夏の息吹を感じる美食の共演

温製料理として、「鰻のひつまぶし風」や焦がしバターの香りが楽しめる「鰆とタケノコのオーブン焼き」、トリュフの芳醇な香りで贅沢感のある「豚肉のソテー」などのメニューをラインアップ。

冷製メニューは「生ハムとマンゴーのオードブル」、「シラスのフリッタータ」など、彩りがよく目でも楽しめる旬の食材が勢ぞろいしています。

会場は、11層吹き抜けのアトリウムに位置する、自然と調和した雰囲気の「レストラン ファインテラス」（1階）。時間は17時から21時30分（最終入店は21時）、120分制です。

メニュー

【温製料理】

ローストビーフ（実演）／鰻のひつまぶし風／鰆とタケノコのオーブン焼き 焦がしバターソース／豚肉のソテー トリュフ風味のジャポネソース／空豆とベーコンのクリームペンネ／桜海老と菜の花の和風パスタ／若鶏の白ワインヴィネガー風味の軽い煮込み／魚介のアクアパッツァ風／あおさ海苔とコンソメスープのフラン／欧風カレー／春キャベツとベーコンのスープ ほか

【冷製料理】

生ハムとマンゴーのオードブル／スモークサーモンと新タマネギのマリネ／シラスのフリッタータ／グリンピースの冷製スープ／小海老のカクテルソース／アカイカとワカメのチャイニーズマリネ／ムール貝のマリネ／サラダバー ほか

【キッズメニュー】

照り焼きソースのミニハンバーグ／若鶏のから揚げ／ポテトフライ／ミニアメリカンドッグ／ミックスピザ ほか

【デザート】

いちごのショートケーキ／舞浜プリン／フルーツロールケーキ／バナナパウンドケーキ／抹茶のムース／サブレシュークリーム ほか

【ドリンク】

ソフトドリンクバー

5月1日から5日までの価格は、大人（13歳以上）が6800円。小学生（7歳〜12歳）が3400円（宿泊者優待は1000円）。

5月6日限定のサンクスデーの価格は、大人（13歳以上）が5800円、小学生（7歳〜12歳）が2900円（宿泊者優待は1000円）。

未就学児（6歳以下）は無料。

事前予約なしの当日来館も可能ですが、連休中のため事前の予約がおすすめとのことです。当日の席の空き状況によって待ち時間が生じる場合があります。

そのほか、詳しくは舞浜ビューホテル by HULICのインフォメーションページで確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部