【小枝×ビアードパパ】甘党さん悶絶スイーツが1か月限定で帰ってきた！噛み心地の再現度がスゴイ《先行レポ》
この春、シュークリーム専門店ビアードパパの"人気コラボ商品"が1か月限定でカムバック。その名も「小枝シュー」です。
発売日は2026年4月1日ですが、編集部は一足早く試食できたので、味わいや食感を本気でレポートします。
"あの食感"と濃厚クリームの融合
24年9月の販売以来、約1年半ぶりに復活した「小枝シュー」（390円）。森永製菓のロングセラー商品「小枝＜ミルク＞」をシュークリームで再現した、夢のようなスイーツです。
箱を開けると、何やら見覚えのあるパッケージが......。「小枝」の箱のデザインをスマートに落とし込んだような包み紙に、心が躍ります！
表面のゴツゴツ感は、本物さながら。縦に長いスティック状なことも相まって、「小枝」が巨大化したかのようです。
アーモンドとパフが入った表面のチョココーティングは、サクサク、ザクザク。贅沢にかぶりつけば、「小枝」ならではの心地よい噛み心地を口いっぱいに楽しめます。一口目を食べた瞬間に分かる、感動の再現度です。
そして、クロッカン生地の中には、なめらかなチョコクリームがぎっしりと......！ ほんのりビターで、口にするたびにカカオの香りが広がります。
五感で楽しめるこのワクワク感、ワンコイン以下の390円なんて安すぎる......。ワンコイン以下で手に入る極上の幸せが、確かにここにありました。
小枝の美味しさに溺れる夢のようなシュークリームは、子供も大人もトリコになること間違いなしです。
販売期間は、4月1日から30日までを予定。全国のビアードパパで購入できます。
東京バーゲンマニア編集部
Written by: 梅谷りな