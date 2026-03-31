【小枝×ビアードパパ】甘党さん悶絶スイーツが1か月限定で帰ってきた！噛み心地の再現度がスゴイ《先行レポ》

この春、シュークリーム専門店ビアードパパの"人気コラボ商品"が1か月限定でカムバック。その名も「小枝シュー」です。

発売日は2026年4月1日ですが、編集部は一足早く試食できたので、味わいや食感を本気でレポートします。

"あの食感"と濃厚クリームの融合

24年9月の販売以来、約1年半ぶりに復活した「小枝シュー」（390円）。森永製菓のロングセラー商品「小枝＜ミルク＞」をシュークリームで再現した、夢のようなスイーツです。

箱を開けると、何やら見覚えのあるパッケージが......。「小枝」の箱のデザインをスマートに落とし込んだような包み紙に、心が躍ります！

表面のゴツゴツ感は、本物さながら。縦に長いスティック状なことも相まって、「小枝」が巨大化したかのようです。

アーモンドとパフが入った表面のチョココーティングは、サクサク、ザクザク。贅沢にかぶりつけば、「小枝」ならではの心地よい噛み心地を口いっぱいに楽しめます。一口目を食べた瞬間に分かる、感動の再現度です。

そして、クロッカン生地の中には、なめらかなチョコクリームがぎっしりと......！ ほんのりビターで、口にするたびにカカオの香りが広がります。

五感で楽しめるこのワクワク感、ワンコイン以下の390円なんて安すぎる......。ワンコイン以下で手に入る極上の幸せが、確かにここにありました。

小枝の美味しさに溺れる夢のようなシュークリームは、子供も大人もトリコになること間違いなしです。

販売期間は、4月1日から30日までを予定。全国のビアードパパで購入できます。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 梅谷りな