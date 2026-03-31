爆売れカップ麺「中華房 麻辣燙」がまさかの実店舗に！「ISDG 麻辣燙」が吉祥寺にオープン
2024年9月の発売以来、SNSを通して大きな話題となり、“おうち麻辣燙”として爆発的人気となった「中華房 麻辣燙」。コンビニを中心に2026年1月までの16カ月で累計1000万個以上を出荷した。そんなヒット商品がまさかの実店舗化。満を持して吉祥寺に1号店をオープンした。
【写真】吉祥寺のNAKAMICHI GARDENに実店舗がオープン
■“おうち麻辣燙”の火付け役「中華房 麻辣燙」
「中華房 麻辣燙」は中国河南省出身の担当者が「中国でポピュラーな麻辣燙の本場の味を日本人に知ってほしい」という想いから開発された商品。あえて日本向けにはせず、スパイスをブレンドし、唐辛子や花椒を効かせた痺れと辛さがクセになるスープと、もちもち食感のさつま芋麺の組み合わせが、女性を中心に高い支持を得て、一時は製造が追いつかないほどの反響を呼んだ。
今回、このカップ麺のコンセプトを活かした実店舗「ISDG 麻辣燙 吉祥寺店」がオープン。店舗ではカップ麺と同様のグルテンフリーのさつま芋麺のほか、「小麦細麺」、「小麦平麺」の3種から選べる。
スープの辛さも、カップ麺と同じ辛さレベルを3辛として提供。辛さが苦手な人向けの0.5辛、初心者向けの1辛、おすすめの2辛、刺激的な辛さの4辛、鋭い辛味と痺れの5辛まであり、さらなる辛さを求める人には6辛以上もリクエスト可能。
麺と辛さを選んだら、食材ケースに並ぶ40種以上の具材の中からブッフェ形式で自分の好きな具材を選んでいく。麺＋スープが620円で、トッピングの具材はどれを選んでも1グラム3.1円の量り売りなので、予算を意識しながら自分なりの1杯を作っていく。
具材は、「美容」、「ダイエット」、「おでん」と特徴別に3つのカテゴリ分けをしていて、それぞれ食材の名札に栄養素やおすすめポイントを記載している。このポイントをもとに選ぶのもアリ。さらに牡蠣やエビなど個別のトッピングもあり、よりボリュームUPすることもできる。ただし、欲張りすぎると高額になるうえ、食べきれなくなってしまうのでほどほどに。
さらにオリジナリティを発揮できるのが薬味台。芝麻醤(チーマージャン)やコチュジャン、おろしにんにく、マヨネーズなど9つある“味変調味料”でカスタマイズして、自分好みの味を追求できるのも楽しい。
麺やスープの辛さはもちろん、トッピングの具材や味変まで、とにかくいろいろ選べる楽しさがいっぱい。吉祥寺に続き、今後は大塚や下北沢などにも出店予定なのだとか。リアル店舗でカップ麺とは違った麻辣燙をぜひ味わってみよう。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】吉祥寺のNAKAMICHI GARDENに実店舗がオープン
■“おうち麻辣燙”の火付け役「中華房 麻辣燙」
「中華房 麻辣燙」は中国河南省出身の担当者が「中国でポピュラーな麻辣燙の本場の味を日本人に知ってほしい」という想いから開発された商品。あえて日本向けにはせず、スパイスをブレンドし、唐辛子や花椒を効かせた痺れと辛さがクセになるスープと、もちもち食感のさつま芋麺の組み合わせが、女性を中心に高い支持を得て、一時は製造が追いつかないほどの反響を呼んだ。
今回、このカップ麺のコンセプトを活かした実店舗「ISDG 麻辣燙 吉祥寺店」がオープン。店舗ではカップ麺と同様のグルテンフリーのさつま芋麺のほか、「小麦細麺」、「小麦平麺」の3種から選べる。
スープの辛さも、カップ麺と同じ辛さレベルを3辛として提供。辛さが苦手な人向けの0.5辛、初心者向けの1辛、おすすめの2辛、刺激的な辛さの4辛、鋭い辛味と痺れの5辛まであり、さらなる辛さを求める人には6辛以上もリクエスト可能。
麺と辛さを選んだら、食材ケースに並ぶ40種以上の具材の中からブッフェ形式で自分の好きな具材を選んでいく。麺＋スープが620円で、トッピングの具材はどれを選んでも1グラム3.1円の量り売りなので、予算を意識しながら自分なりの1杯を作っていく。
具材は、「美容」、「ダイエット」、「おでん」と特徴別に3つのカテゴリ分けをしていて、それぞれ食材の名札に栄養素やおすすめポイントを記載している。このポイントをもとに選ぶのもアリ。さらに牡蠣やエビなど個別のトッピングもあり、よりボリュームUPすることもできる。ただし、欲張りすぎると高額になるうえ、食べきれなくなってしまうのでほどほどに。
さらにオリジナリティを発揮できるのが薬味台。芝麻醤(チーマージャン)やコチュジャン、おろしにんにく、マヨネーズなど9つある“味変調味料”でカスタマイズして、自分好みの味を追求できるのも楽しい。
麺やスープの辛さはもちろん、トッピングの具材や味変まで、とにかくいろいろ選べる楽しさがいっぱい。吉祥寺に続き、今後は大塚や下北沢などにも出店予定なのだとか。リアル店舗でカップ麺とは違った麻辣燙をぜひ味わってみよう。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。