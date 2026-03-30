「No good deed goes unpunished.」の意味は？『ウィキッド』の曲名になっていることわざ！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

「good deed」＝「善い行い」が裏目に出てしまう、という意味です。

果たして、正解は？

正解は「正直者が馬鹿を見る」でした！

「No good deed goes unpunished.」は、「正直者が馬鹿を見る」という英語のことわざです。

直訳すると「罰せられない善い行いはない」、つまり「善い行いは必ず罰せられる」となります。

善意でしたことが、人の反感や恨みを招いて悪い結果になってしまうことを指していますよ。

A：「I just wanted to help her.」

（私はただ彼女を助けたかっただけなんだ）

B：「No good deed goes unpunished.」

（よいことをすると必ず罰を受けるということだよ）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。