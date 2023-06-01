筆者は、お風呂に入るときにスマホを持って入り、動画を見たりしてゆったり過ごしています。そもそも、お風呂に持っていくスマホは防水仕様ですから、お湯がかかったり浴槽に落としたりしたとしても全く問題ないのですが、ずっとスマホを持ったままというのが面倒で、壁にスマホを置ける台があればいいなあ、と思っていました。

もちろん、そういったグッズが多くあるのは把握しています。その中でも、豊富に販売されているのがマグネット式のスマホスタンドで、デザイン的にもいいものがたくさん販売されています。ただ、残念ながら筆者のお風呂の壁はマグネットに対応しないため、それらが使えないのです。

それ以外にも、吸盤式のスタンドや両面テープで固定するスタンドなどもありますが、これだ！というものに出会えておらず、購入を見合わせていました。

そんな中、次の予定まで時間ができたときに某大手家電量販店にふらっと入り、スマホアクセサリー売り場付近をうろついていて見つけたのが、エレコムが販売している吸盤スマホパッド「TakoPita」シリーズでした。

TakoPitaは、小さな吸盤がたくさん備わったシリコンシートで、壁や鏡、窓ガラスなど好きな場所に吸盤でスマホを固定できるというものです。

このシリーズには、両面に吸盤を備えるものや、片面が吸盤でもう一方にMagSafe対応のマグネットを内蔵するものなど、いくつかのバリエーションがありますが、今回はMagSafe対応マグネット内蔵の「P-TKPTMAG01BG」を選択しました。購入価格は1355円でした。

お風呂用に購入した、エレコムの吸盤スマホパッド「P-TKPTMAG01BG」

製品は、60×90×9.4mmと手のひらサイズです。そして、裏側には大小合わせて23個の吸盤を配置しています。見た感じ、確かに名前の通りのタコの吸盤のような雰囲気です。

吸盤自体は小さいですが、裏面にびっしり配置されているので、思った以上に強力に吸い付きます。実際にお風呂場の壁のタイルに貼り付けてみましたが、結構な力を入れないと外れないので、スマホを保持する程度なら全く問題なさそう、という印象です。

手のひらサイズのコンパクトさで、裏面に大小23個の吸盤を配置することで壁やタイル、鏡などにしっかり貼り付きます

このように、お風呂の壁タイルにもしっかり貼り付きます。見た目にシンプルで違和感がありませんし、出っ張りがないため危険もありません

反対側にはMagSafe対応マグネットを内蔵していて、こちらにMagSafe対応スマホを貼り付けられます。こちらの磁力も強力で、手持ちのPixel 10 Pro XLを、縦横どちら向きでも安定して保持してくれます。

裏面にはMagSafe対応マグネットを内蔵していて、MagSafe対応スマホを磁力で固定できます

Pixel 10 Pro XLをしっかり固定してくれます

もちろん横向きでも全く問題ありません

また、Pixel 10 Pro Foldを開いた状態で横向きに装着すると重量バランスがいびつになりますが、Pixel 10 Pro Fold本体が回転してしまうことなく保持してくれます。

Pixel 10 Pro Foldのように重量バランスがいびつなスマホでも、回転することなくしっかり保持してくれます

そして、何より嬉しいのが、TakoPita自体とてもシンプルなデザインで、お風呂の壁に貼り付けてもそこまで違和感がないという点です。また、ほとんど突起がありませんから、体をぶつけてケガをする心配もないでしょう。

なんにせよ、お風呂で過ごす時間の快適度爆上がりで、大満足です。