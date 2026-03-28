元自民党幹事長で政治ジャーナリストの石原伸晃氏が２８日、「サタデーＬＩＶＥニュース ジグザグ」（日本テレビ系）に出演し、イラン戦争の見通しを語った。

日本政府の対応を問われた石原氏は「高市さんの切れるカードはそんなにないんですけど。何ができないってことじゃなくて、何ができるんだということを対アメリカで示す」と述べた。

トランプ大統領は５月に中国を訪問し習近平主席と会談すると発表。石原氏は「ワシントンのリポートを聞いて分かるように、油の値段がどうなるかで、この戦争の行方は決まる。ホルムズ海峡は中国の生命線でもある。５月までの訪中に何かカードを持って行って『大豆を買え』と言いたいのがトランプ大統領の本音」と解説した。

最後に「イランの油も昔は買ってたんですよ。今はほとんど買ってない。イランの原油も買えるような…。今おかしいことが起こってるじゃないですか。ウクライナと戦争しているロシアの油をみんな買ってるとかね。そういう矛盾が起こってますから。私はワシントンのリポート聞いて『なるほどな。最後は油の値段がこの行方を決めるのかな』と思いました」と再度述べた。