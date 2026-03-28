手軽なのに仕上がりは本格派！忙しい朝でもわずか5分でプロ級の仕上がり！コスパ抜群の【ブラウン】シェーバーをAmazonでお得に手に入れよう！
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時短×高性能で朝の身だしなみが変わる！【ブラウン】のコスパ最強シェーバーをAmazonでチェック
ブラウン最高級シェーバーからカジュアルモデル登場！シリーズ9の性能をそのままに、お手軽に使えるモデルシリーズ9 sport+。肌にやさしく、くせヒゲや寝たヒゲ、長いヒゲも最小ストロークで剃りきる。肌に優しく、音波振動テクノロジーがさらに摩擦を軽減してくれる。
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アゴ下PRO密着、計算しつくされたコンパクトヘッドが究極の密着を実現。アゴ下密着ヘッドのBraunだから、難しい部位も密着深剃りできる。
肌下-0.01mmの深剃り: 特許技術の極薄網刃が肌の下のヒゲまでカット。究極の深剃りで夕方ひげもゼロへ！
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ブラウンだけの6in1アルコール洗浄システム搭載。
毎日、新品のような剃り心地。6 in 1アルコール洗浄システムが刃を洗浄し、清潔に保つことで毎日新品のような剃り心地を実現。同時に充電も可能！100%防水設計、ドイツで設計・製造された長持ち設計。100%防水設計でお風呂ぞり対応。
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