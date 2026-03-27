激安スーパー「ロピア」の“衝撃ボリューム総菜＆スイーツ”4選。巨大ハンバーグに溺れるホイップ、この満足度でコスパ最強！
大容量＆コスパ最強のスーパーとして人気の「ロピア」。広い売り場にズラリと並べられた総菜は、頻繁に新商品が登場するので、訪れるたびに新たな商品に出会えるのが魅力です。
大容量の総菜はシェアしたり、お弁当のおかずにしたりと、忙しい日々の助けになること間違いなし！ 今回はロピアで見つけた気になる総菜＆スイーツを実食レビューしていきます！
活気あふれる売り場には、食欲をそそる迫力満点の総菜がたくさん。お弁当やお肉、サラダなど、並べるだけで食卓がパッと華やかになるようなラインナップで、売り場にいるだけでどれにしようか悩んでしまうほどです。
◆ハンバーグガーリックライス 719円（税込）
インパクト抜群で目を引いたのが、こちらの「ハンバーグガーリックライス」。コーンたっぷりのガーリックライスの上に、巨大ハンバーグがドーンとのったボリューム満点の一品です。ハンバーグの甘辛いソースがご飯とよく合い、コーンの甘みとのバランスが絶妙です。
サイズはかなり大きめなので、ハンバーグをカットして家族でシェアするのが◎。スパイシーなハンバーグ×ガーリックバターライス＆コーンの甘みは、まさに男子が喜ぶ味！ ガッツリ食べたい時には最高の、ロピアらしい“パワー系総菜”です。
◆ケイジャンチキンライス 959円（税込）
スパイシー好きにおすすめの「ケイジャンチキンライス」は、大きめのチキンがゴロゴロ入った食べ応え抜群の一品です。チキンの衣はカリッと香ばしく、ケイジャンスパイスのピリッとした辛さがアクセントになっています。コクのあるパエリア風混ぜご飯とチキンとの相性も最高です。
想像以上にスパイスが効いているので、食べた瞬間に「お店の味みたい！」と感じたほどの本格派。ボリューム満点なので、ガッツリ食べたい時におすすめです。
◆ニラチヂミ 648円（税込）
パックを開けた瞬間、ごま油の香ばしい香りが広がる「ニラチヂミ」は、筆者の知っているチヂミよりもかなり厚めの印象。外側は軽く焼き目がついていて、中はもっちりとした食感が特徴です。
ニラがたっぷり入っているので、風味をしっかり感じられます。ポン酢やラー油を付けて食べるのがおすすめ。トースターで焼くことで表面がさらにカリッと仕上がっておいしいです。
◆ツインシュークリーム 647（税込）
最後に紹介するのは「ツインシュークリーム」です。たっぷり入ったホイップクリームがインパクト大！ 生地はしっとり系で、ホイップクリームの下にはカスタードクリームも入っていました。
一口食べると、軽めのホイップがふわっと口の中に広がり、甘さは意外と控えめ。サイズが大きいので半分にカットして家族でシェアしました。食後のデザートに出てきたらテンションが上がること間違いなしの、王道スイーツです。
◆“がっつり系”総菜＆スイーツが美味しい！
ロピアの総菜はとにかく「ボリューム・味・コスパ」のバランスが優秀。ガッツリ系のご飯からスイーツまで魅力的な商品がそろっているので、夕飯のおかずやお弁当、ちょっとしたご褒美にもぴったりです。
店舗によって総菜の種類が異なるため、普段行かない店舗に足を運んでみても楽しいでしょう。もうすぐ新学期、家族でのお祝いやパーティーに、ぜひロピアの総菜を選んでみては。
＜写真・文／鈴木風香＞
【鈴木風香】
フリーライター・記者。ファッション・美容の専門学校を卒業後、アパレル企業にて勤務。息子2人の出産を経てライターとして活動を開始。ママ目線での情報をお届け。Instagram:＠yuyz.mama
大容量の総菜はシェアしたり、お弁当のおかずにしたりと、忙しい日々の助けになること間違いなし！ 今回はロピアで見つけた気になる総菜＆スイーツを実食レビューしていきます！
活気あふれる売り場には、食欲をそそる迫力満点の総菜がたくさん。お弁当やお肉、サラダなど、並べるだけで食卓がパッと華やかになるようなラインナップで、売り場にいるだけでどれにしようか悩んでしまうほどです。
インパクト抜群で目を引いたのが、こちらの「ハンバーグガーリックライス」。コーンたっぷりのガーリックライスの上に、巨大ハンバーグがドーンとのったボリューム満点の一品です。ハンバーグの甘辛いソースがご飯とよく合い、コーンの甘みとのバランスが絶妙です。
サイズはかなり大きめなので、ハンバーグをカットして家族でシェアするのが◎。スパイシーなハンバーグ×ガーリックバターライス＆コーンの甘みは、まさに男子が喜ぶ味！ ガッツリ食べたい時には最高の、ロピアらしい“パワー系総菜”です。
◆ケイジャンチキンライス 959円（税込）
スパイシー好きにおすすめの「ケイジャンチキンライス」は、大きめのチキンがゴロゴロ入った食べ応え抜群の一品です。チキンの衣はカリッと香ばしく、ケイジャンスパイスのピリッとした辛さがアクセントになっています。コクのあるパエリア風混ぜご飯とチキンとの相性も最高です。
想像以上にスパイスが効いているので、食べた瞬間に「お店の味みたい！」と感じたほどの本格派。ボリューム満点なので、ガッツリ食べたい時におすすめです。
◆ニラチヂミ 648円（税込）
パックを開けた瞬間、ごま油の香ばしい香りが広がる「ニラチヂミ」は、筆者の知っているチヂミよりもかなり厚めの印象。外側は軽く焼き目がついていて、中はもっちりとした食感が特徴です。
ニラがたっぷり入っているので、風味をしっかり感じられます。ポン酢やラー油を付けて食べるのがおすすめ。トースターで焼くことで表面がさらにカリッと仕上がっておいしいです。
◆ツインシュークリーム 647（税込）
最後に紹介するのは「ツインシュークリーム」です。たっぷり入ったホイップクリームがインパクト大！ 生地はしっとり系で、ホイップクリームの下にはカスタードクリームも入っていました。
一口食べると、軽めのホイップがふわっと口の中に広がり、甘さは意外と控えめ。サイズが大きいので半分にカットして家族でシェアしました。食後のデザートに出てきたらテンションが上がること間違いなしの、王道スイーツです。
◆“がっつり系”総菜＆スイーツが美味しい！
ロピアの総菜はとにかく「ボリューム・味・コスパ」のバランスが優秀。ガッツリ系のご飯からスイーツまで魅力的な商品がそろっているので、夕飯のおかずやお弁当、ちょっとしたご褒美にもぴったりです。
店舗によって総菜の種類が異なるため、普段行かない店舗に足を運んでみても楽しいでしょう。もうすぐ新学期、家族でのお祝いやパーティーに、ぜひロピアの総菜を選んでみては。
＜写真・文／鈴木風香＞
【鈴木風香】
フリーライター・記者。ファッション・美容の専門学校を卒業後、アパレル企業にて勤務。息子2人の出産を経てライターとして活動を開始。ママ目線での情報をお届け。Instagram:＠yuyz.mama