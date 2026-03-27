東京・浅草橋で35年以上の歴史を持つ服飾雑貨メーカー「アンク」が手掛ける、「ここにしかない」をコンセプトにした大人のためのブランド「Plus Anq（プラスアンク）」

同ブランドから、『「くまのプーさん」おひさまマーケット』限定商品「ブラインドクリアポーチ」が登場します。

Plus Anq（プラスアンク）『「くまのプーさん」おひさまマーケット』限定 ブラインドクリアポーチ

価格：1個1,800円（税込）

サイズ：縦12cm×横10cm×マチ約5.5cm

種類：全4種（うち1種はシークレット）

販売店舗：『「くまのプーさん」おひさまマーケット』限定

今回紹介するのは、『「くまのプーさん」おひさまマーケット』限定で販売されるパッケージを開けるまで何が出るかわからない、ワクワク感も楽しめるブラインド仕様のポーチ。

ラインナップは全4種類で、そのうち1種類はシークレットデザインになっています。

ポーチの上部にはシルバーの丸いリング金具が付いており、お手持ちのリュックやトートバッグの持ち手に簡単に取り付けることが可能。

マチ幅も約5.5cmあるため、リップなどのコスメやイヤホンといった小物を入れたり、小さめのぬいぐるみを持ち歩くのにもぴったり☆

表面の中身が見えるクリア窓と、裏面のアートがリンクしたこだわりのデザインをそれぞれご紹介します。

イエロー

イエローカラーのポーチは、「プーさん」が「ラビット」の家の玄関から出られなくなってしまった、あの有名なシーンを再現！

表面のクリア窓の奥には、穴から抜けなくなってしまった「プーさん」と、「RABBIT’S HOWSE（ラビットの家）」「dont FEED THE BEAR（クマにえさをあたえないで）」の看板が描かれています。

裏面は、お尻に木の枝を付けられシカのアートになった「プーさん」のユニークな姿！

両面でクスッと笑える仕上がりです。

ブルー

ブルーを基調とした爽やかなポーチは、おやすみ中の「プーさん」がテーマ。

表面のクリア窓からは、ブルーのアイマスクをしてベッドでお布団をかぶり、スヤスヤと眠る「プーさん」の姿が覗きます。

裏面はライトブルーとホワイトのストライプ柄を背景に、水色のナイトガウンとナイトキャップを身に着けた「プーさん」

少し眠たそうな表情がかわいいデザインです。

オレンジ

少しオレンジがかったイエローのポーチには、物語のキーとなるメッセージをデザイン。

表面のクリア窓には、「クリストファー・ロビン」が残した「GON OUT BIZY BACK SOON C.R.」の書き置きが配置されています。

裏面は、「クリストファー・ロビン」の書き置きを見て、助けに行くことにした「プーさん」「ピグレット」「ラビット」のデザインになっています。

最後の1種類のデザインはシークレット。

どれが当たっても嬉しい、全種類集めたくなるかわいさとストーリー性が魅力！

Plus Anq（プラスアンク）『「くまのプーさん」おひさまマーケット』限定 ブラインドクリアポーチの紹介でした。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 全4種から何が出るかお楽しみ！Plus Anq（プラスアンク）『「くまのプーさん」おひさまマーケット』限定 ブラインドクリアポーチ appeared first on Dtimes.