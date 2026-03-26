「え!?なんで!?」有給休暇を申請したら上司が却下…新人が直面した理不尽なNGの理由とは【作者に聞く】
【漫画】本作を読む
ブログ「ぷく子OLとイッヌの日常」で、個性豊かな職場の人々との日常を描くぷく子(@pukukoOL)さん。現役Webデザイナーでありながら多様な職歴を持つ彼女の作品には、「そんなことある!?」と驚かされるエピソードが並ぶ。今回紹介する『有給休暇の申請理由』は、誰もが持つはずの権利である有給休暇をめぐる“理不尽すぎる壁”を描いた一編だ。
物語は、ぷく子さんが新入社員として初めて就職した会社での出来事。事前に上司へ相談し、有給休暇の申請書を提出したところ、返ってきたのは「なにこれ」という一言とともに突き返されるという予想外の対応だった。書類にミスがあったのかと戸惑うなか、問題視されたのは申請理由の欄。「私用のため」と書いたことが認められないというのだ。
■「私用はダメ」…？理解不能な独自ルールに戸惑う新人
一般的には問題ないとされる「私用のため」という理由。それにもかかわらず上司は「ダメだから」と一蹴する。さらにこの会社には、理由の書き方に関する独自ルールが存在していたという。
「え!?なんで!?」と耳を疑うような内容に、納得できないまま書き直しを余儀なくされる展開は、まさに理不尽そのものだ。有給という“当然の権利”が、謎ルールによってねじ曲げられていく様子がリアルに描かれている。
■実話だからこそ刺さる…当時の職場環境を振り返る
こうしたエピソードについてぷく子さんは、「嘘みたいなんですが、実話です」と断言する。初めての就職先での出来事であり、「今よりもおかしなルールやハラスメントが多かった」と振り返る。その言葉からは、当時の職場環境の歪さがにじみ出ている。
また、エピソードの蓄積については、「当時は毎日の仕事をこなすのにいっぱいいっぱいで、書き留める余裕はなかった」と語る。しかし後から思い出しながら描くうちに記憶がよみがえり、さまざまな体験が漫画として形になっていったという。
■有給は本来“自由に使える権利”…現実とのギャップ
本来、有給休暇は法律で認められた労働者の権利であり、理由を詳細に伝える義務はないとされている。「私用」であっても取得に問題はない。しかし実際の職場では、具体的な理由を求められるケースも存在する。会社側は「事業の正常な運営を妨げる場合」に限り、取得日を変更できる「時季変更権」を持っており、その判断のために理由を確認すること自体は問題ないとされている。
とはいえ、本作で描かれるような運用がすべて納得できるものとは限らない。だからこそ本エピソードは、働く人にとって身近でありながら見過ごされがちな違和感を浮き彫りにしている。
なお、ぷく子さんの作品には、今回のような理不尽な職場体験シリーズのほか、「迷惑系OL・マッサン」を描いた人気シリーズもある。無茶苦茶な言動を繰り返すマッサンは実在の人物であり、そのエピソードは思わず笑ってしまうほど強烈だ。
取材協力：ぷく子(＠Instagram)
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