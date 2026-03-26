副収入トップ10の合計も大谷の影響で新記録を樹立

ドジャース・大谷翔平投手の規格外の収入が話題となっている。米経済誌「フォーブス」が24日（日本時間25日）、2026年MLB選手の年収ランキングを発表し、大谷が新記録となる推定1億2700万ドル（約201億5000万円）を稼ぐと伝えた。桁違いの金額、特に本業の年俸よりもはるかに多いスポンサー収入に対し、米ファンからは驚愕する声が次々と上がっている。

同誌によると、大谷の収入の大部分を占めているのはフィールド外での副収入だという。全体の1億2700万ドルのうち、1億2500万ドル（約198億3000万円）がスポンサー契約や関連グッズなどの事業から得られるとされている。米国や日本で24社ほどのスポンサー企業が高額な費用を支払っており、グラウンド外での影響力も圧倒的な規模となっている。

米スポーツ局「FOXスポーツ」は公式X（旧ツイッター）で、「フォーブス」の記事をもとにしたランキングを紹介した。「フォーブスによると、ショウヘイ・オオタニはドジャースからの年俸に加え、スポンサー契約やその他のビジネス収入を合わせると、今年は1億2700万ドルを稼ぐ見込みだ」と伝え、2位のコーディ・ベリンジャー外野手（ヤンキース）の倍以上の差があることを示した。

大谷の圧倒的な収入に、米ファンは驚愕しつつも納得のようだ。「スポンサー収入1億2500万ドルかよ。クレイジーだな」「ドジャースでの年俸はたった200万ドルだけどね」「これはバカげてるレベルだ！！」「オオタニって野球での年俸はたった200万ドルなのに、スポンサーで1億2500万ドル稼いでるのかよ…なんかもう終わってる」といった声や、「すごい金額だけど、彼は世界最高だからその価値はある」「オオタニはまあ予想通り」「彼はまったく別次元のレベルにいる」との反応も多かった。（Full-Count編集部）