【スタバ】さっそく「かなり美味しい」との声も！春のストロベリービバレッジ3種が登場。

スターバックス コーヒー ジャパンは、2026年3月25日から、春シーズン第2弾のストロベリービバレッジ3種を販売します。

2つのフラペチーノは先行販売を実施

軽やかな春の気分を盛り上げてくれる、甘酸っぱいストロベリーの香りと味わいの3つのビバレッジが登場します。

ストロベリーシュークリームのような満足感のある1杯や、定番商品の「ストロベリー フラペチーノ」、すっきり飲めるティービバレッジまで、その日の気分に合わせて楽しめる"いちご尽くし"のフレーバーです。

・ストロベリー シュークリーム フラペチーノ

ストロベリーの鮮やかさと、カスタードクリームのようなクリーム色によるポップな色合いに仕上がっています。ストロベリーソースの華やかな香りと味わいに、カスタードフレーバーホイップとシュー生地風クランチを組み合わせ、シュークリームのようなコクと満足感を楽しめます。

Tallサイズのみで、価格はテイクアウトが717円、店内利用が730円。

・スターバックス ストロベリー フラペチーノ

スターバックスオリジナルの甘酸っぱいストロベリーソースとミルクのハーモニーが長く愛される理由のひとつだという毎回好評のビバレッジが、この春も登場します。カップの中でマーブル状に重なるピンク色の層が見た目の華やかさを演出し、また味わいの面でもひと口ごとに異なる印象をもたらします。

Tallサイズのみで、価格はテイクアウトが678円、店内利用が690円です。

・ストロベリー ＆ パッション ソルベ ティー

甘酸っぱいストロベリーの風味と、パッションティーのすっきりさわやかな味わいを一度に楽しめる贅沢な1杯です。「TEAVANA アイスティー（パッション）」を使用しています。

ひんやりとした口当たりのソルベ ティーに、果実の酸味が組み合わさり、気分をリフレッシュしたい春の午後にもマッチしそうです。

Tallサイズのみで、価格はテイクアウトが628円、店内利用が640円。

なお、ロイヤルティ プログラム「Starbucks Rewards（スターバックス リワード）」会員を対象に、「ストロベリー シュークリーム フラペチーノ」と「スターバックス ストロベリー フラペチーノ」を、発売日に先がけて3月24日に一足早く楽しめる先行販売を実施しています。

24日朝には「ストロベリー シュークリーム フラペチーノ」を飲んでみたとの投稿がXで目立ち、「かなり美味しい」「もちろん美味しい」「チョコレートシロップ追加でエクレア風」といった声が寄せられています。

モバイルオーダーで注文するか、スターバックス ジャパン公式アプリ内のバーコードを店頭レジで提示してください。

先行販売について、詳しくは公式サイトの特設ページで確認できます。

一時的な欠品または早期に販売を終了する場合があります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部