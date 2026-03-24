最終回直前で伏線回収！令和版・伝説の特撮ドラマ、“強敵”金目像の意外な正体＜仮面の忍者 赤影＞
漫画家・横山光輝が手がけた忍者漫画『仮面の忍者 赤影』。
1967年に実写化され“伝説の特撮時代劇”と呼ばれる本作が、総監督・三池崇史×主演・佐藤大樹（EXILE／FANTASTICS）によって新たなヒーロー時代劇として再び実写化。時は戦国、天下統一を目指す織田信長（EXILE TAKAHIRO）を陰で支えた忍たちの活躍が描かれる。
3月22日（日）に放送された第19話では、赤影（佐藤大樹）が、金目像と対峙する展開に。最終回を目前に控えるなか、以前“ある人物”が言い放った言葉を思い出した赤影は、金目像の衝撃の正体に辿りついた。
（※以下、第19話のネタバレがあります）
◆「これは幻妖斎による妖術、お前は幻」
第19話では、赤影たちと幻妖斎（忍成修吾）らの最終決戦が開幕。赤影は加勢に駆け付けた黒影（山田愛奈）とともに、幻妖斎と夢堂典膳（山口祥行）と対峙した。
すると幻妖斎が甲賀忍法“幻妖”を使い、強敵・金目像が現れる。金目像は出現した途端に凄まじいスピードで猛攻を仕掛け、あっけなく吹っ飛ばされる赤影。
さらに金目像は、今度は黒影を狙って武器を振り上げた。
そこに赤影がすかさず助けに入り、金目像を見て「これは幻妖斎による妖術、お前は幻」と冷静に分析を始める。そして以前夢堂が「金目様でござる」と名乗っていたことを思い出した赤影は、金目像に対し正体は夢堂だろうと指摘した。
正体を言い当てられると金目像は消え、夢堂の姿に…。
第15話の夢堂の意味深なセリフが、まさか本当に金目像だったという衝撃の種明かしとなっていた。